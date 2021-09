Ohne Desinfektionsmittel geht in Gießener Wahllokalen gar nichts

Dr. Bernd Neubert gibt in Rödgen - beobachtet von Elke Victor - als Erster seine Stimme ab. Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Trennscheiben, medizinische Masken, Desinfektionsmittel: Diese drei Komponenten werden bei den diesjährigen Wahlen wohl am ehesten in Erinnerung bleiben. Wie schon bei der Kommunalwahl im März waren bei der Bundestags-, Oberbürgermeister- und Landratswahl die hygienischen Vorkehrungen Pandemie-bedingt entsprechend hoch. Das bedeutete zugleich viel Arbeit für die Wahlhelfer, die sowohl die gebrauchten Stifte als auch die Wahlkabinen kontinuierlich säubern mussten.

"Natürlich ist man da schon routiniert und macht es fast automatisch. Wir leben ja jetzt alle schon einige Zeit mit den Maßnahmen", meint Janina Benner im Gespräch mit dem Anzeiger. Die 27-Jährige ist eine der beiden Wahlvorsteherinnen in Rödgen und behält im Wahlbezirk 701 die Vorgänge im Bürgerhaus im Blick. Mit Dr. Bernd Neubert gab der erste Wähler im Stadtteil bereits pünktlich um 8 Uhr seine Stimme ab. "Ich finde es wichtig, wählen zu gehen und das Recht auf Demokratie auszuüben", erklärt der Oberstudienrat. Als Neubert die Wahlkabine verlässt, sind die anwesenden Helfer schon dabei, sie zu reinigen. Was auffällt, ist die hohe Anzahl an jungen Wählern. Der 18-jährige Tobias Hruschka ist einer von ihnen. Er durfte zum ersten Mal wählen, und für ihn war recht früh klar, dass diese Premiere eine Präsenzwahl wird. "Mir war es wichtig, heute Morgen persönlich herzukommen, auch wenn ich noch etwas müde bin", berichtet der Schüler aus Rödgen. Sein Wahlrecht wahrzunehmen, sei für ihn selbstverständlich, gut vorbereitet habe er sich ebenfalls gefühlt. "Wir haben das Thema natürlich viel in der Schule besprochen. Ich wusste, wofür die einzelnen Parteien stehen."

Ähnliche Eindrücke ließen sich auch an der August-Hermann-Francke-Schule sammeln. "Wir haben viele Briefwähler, aber es ist trotzdem verhältnismäßig viel los", schildert Wahlvorsteher Philipp Emer vom Wahlbezirk 401. Verstöße gegen die Maskenpflicht habe es nicht gegeben. Und auch Emer betont, "dass wir diesmal sehr viele junge Wähler haben, das ist spürbar festzustellen". Die Schlange vor den beiden Wahlbezirken an der Schulmensa bestätigt diese Beobachtung. Alle wahren diszipliniert den Abstand von 1,50 Metern, die Abläufe wirken koordiniert und einstudiert.

Ordentlicher Andrang herrscht zudem an der Liebigschule. "Heute Morgen um 8 Uhr standen hier schon die Leute, wir waren überrascht, dass es so viele waren", erzählt Wahlvorsteherin Waltraud Burger. Rund 50 Prozent der Personen im Wahlverzeichnis des Wahlbezirks 115 seien Briefwähler; Burger und ihr Team hatten mit weniger Menschen gerechnet, die vor Ort abstimmen. "Die Leute kommen kontinuierlich, auch viele ältere Leute machen sich auf den Weg ins Wahllokal, obwohl es teilweise für sie recht beschwerlich ist." Dass die Wahlkabinen unbesetzt blieben, so Burger, ist zumindest am Vormittag nicht passiert. "Vielleicht waren es fünf Minuten, in denen niemand aufgetaucht ist, aber ansonsten war immer Betrieb."

Neben vielen jungen Menschen zog es auch einige Familien gemeinsam in die Wahllokale. Die Eltern zeigten dann oftmals ihren Kindern, wie das Prinzip Demokratie funktioniert, wenngleich die Mädels und Jungs keinen Blick hinter die Pappaufsteller werfen durften. "Regeln sind Regeln. Kinder dürfen leider nicht mit in die Wahlkabine", erläutert Janina Benner. Dennoch wollte so mancher Junior Vater oder Mutter über die Schulter schauen, weil schlicht die Neugierde überwog. Immer präsent: die Flasche mit dem Desinfektionsmittel. "Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon desinfiziert habe. Ich habe irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen", sagt eine Wahlhelferin in Rödgen, lacht - und zieht prompt wieder los.