Ohne Maske in Gießen "zufällig getroffen"

Vor dem Stadttheater haben sich mehrfach Menschen getroffen, die nicht an die Gefährlichkeit des Virus glauben. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Das Katz- und Mausspiel mit den Ordnungshütern war ganz sicher kein Zufall. Schließlich hatten sich vor dem Stadttheater schon häufiger Menschen eingefunden, um gemeinsam ihr Missfallen gegen jegliche Pandemie-Anordnung kundzutun - ohne Masken und relativ eng beieinander. "Ich habe nur auf eine Bekannte gewartet", versichert indes der Kundendienstmonteur. Keinesfalls habe er sich an jenem Samstag im vergangenen Juni mit den anderen Männern und Frauen gezielt dort verabredet. "Wir standen nur da und kamen ins Gespräch." Doch dann seien plötzlich 23 Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamtes aufgetaucht und hätten die elf Individuen, die doch gar nicht zusammengehörten und ergo auch nicht demonstrierten, "eingekesselt". Ein Entkommen sei gar nicht möglich gewesen.

"Wir wurden lautstark zurückgerufen und unsere Personalien wurden verlangt", berichtet der 50-Jährige sichtlich aufgewühlt. Dabei sei es doch üblich, dass erst ein Platzverweis erteilt und nur, wenn dem nicht Folge geleistet werde, müsse man Name sowie Anschrift preisgeben. "Wir waren bis zu diesem Zeitpunkt nur Einzelpersonen und wurden erst durch diese Maßnahme zu einer Gruppe gemacht." Wenn er selbst seine Arbeit so verrichten würde wie die Einsatzkräfte, "hätten wir hier ein richtiges Problem", schimpft der kleingewachsene Mann. Daher sei er auch nicht bereit, das Bußgeld in Höhe von 250 Euro zu zahlen. Amtsrichter Heiko Kriewald aber schenkt den Beteuerungen keinen Glauben und verurteilt den Wetzlarer wegen vorsätzlichen Nichtentfernens nach Auflösen einer Versammlung zu eben jenen 250 Euro.

Fotos als Beweis

Gleich drei Ordnungshüter schildern am Montagmorgen das Geschehen nämlich ganz anders. Demnach war für den 6. Juni zunächst eine Versammlung vor dem Stadttheater angemeldet, kurzfristig aber wieder abgesagt worden. Die in der Öffentlichkeit damals stets verniedlichend als "Corona-Rebellen" charakterisierten Demonstranten hatten sich trotzdem auf den Stufen zum Stadttheater niedergelassen. Gegen 15.30 Uhr sei das Treffen von der Polizei aufgelöst worden, zumal sich - auf mehrfache Nachfrage - niemand als Versammlungsleiter zu erkennen gegeben habe. "Die Personen sind dem missmutig nachgekommen", erinnert sich ein Mitarbeiter der Stadt. Weit haben sie sich jedoch nicht entfernt, sondern gerademal die Straßenseite gewechselt und sich nahe der Kongresshalle verteilt. Kaum waren die Ordnungshüter abgezogen, kehrten sie offenkundig wieder zurück und nahmen ihre angestammten Positionen erneut ein. Auf den anschließend geknipsten Fotos ist der Monteur in einem knallig roten Mantel nicht zu übersehen. Eine andere "Einzelperson" mit gelber Weste und darauf verzeichneten eindeutigen Anti-Corona-Sprüchen lässt sich ebenfalls unschwer identifizieren.

"Ungefähr eine Stunde später haben wir die Versammlung wieder aufgelöst", so der 26-jährige Verwaltungsfachwirt. Noch einmal sei den Demonstranten die Möglichkeit eingeräumt worden, den Platz zu verlassen. "Wir haben am Streifenwagen mit den Polizisten zunächst das weitere Vorgehen besprochen." Nach "etwa drei bis fünf Minuten" seien tatsächlich die Personalien festgestellt worden. "Eingekesselt wurde dort aber keiner", betont sein älterer Kollege. Der Kundendienstmonteur besteht gleichwohl darauf, dass es sich allenfalls um "unterschiedliche Sichtweisen" handelt. Denn "zufällig" habe er die anderen Menschen einige Wochen nach dem Vorfall wieder getroffen und sie hätten seine Version bestätigt. "Aber von denen wurde ja keiner geladen", macht er seinem Unmut erneut Luft. Obendrein hätten die Polizisten durch ihre Vermerke für reichlich "Eheprobleme" gesorgt, da er darin fälschlicherweise als Mann einer Teilnehmerin bezeichnet worden sei. "Sie hätten weitere Zeugen benennen können", stellt Heiko Kriewald klar. "Aber es ist nicht so, dass sich zufällig ein paar Bürger an einem Ort getroffen haben."

Tanzen in der Kneipe

Die Gruppe habe provozieren wollen und mit ihrer Versammlung gegen die Corona-Vorgaben verstoßen. Das kostet den Monteur nun 250 Euro zuzüglich Gerichtskosten. Dagegen ist noch einmal Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht in Frankfurt möglich.

Seine Teilnahme an einem feucht-fröhlichen Tanzabend in einer Gießener Kneipe wiederum kostet einen jungen Mann aus dem Kreisgebiet 200 Euro Buße. Gegen 2.40 Uhr war eine Streife am Morgen des 6. September 2020 wegen Ruhestörung zu der Bar in der Innenstadt gerufen worden und hatte dort 68 trinkfreudige Besucher gezählt, die im Inneren eng umschlungen tanzten und lautstark jedes einzelne Lied mitsangen. Vor dem Eingang standen nochmals etwa 15 Personen dicht beieinander und plauderten angeregt - auch sie allesamt ohne Mund-Nase-Bedeckung und Sicherheitsabstand. Tanzveranstaltungen waren jedoch schon damals gemäß den Vorgaben des Landkreises nicht erlaubt. Nachdem vor drei Wochen bereits ein Student den Prozess geschwänzt hatte, der allein wegen seines Einspruchs anberaumt worden war (der Anzeiger berichtete), glänzt nun der 28-Jährige ebenfalls durch Abwesenheit. Auch sein Einspruch wird verworfen. Für die beiden Polizeibeamten, die als Zeugen geladen sind, ist das unentschuldigte Fernbleiben mehr als ärgerlich. Zumal sie zum wiederholten Male wegen der Corona-Verstöße in jener Sommernacht zum Amtsgericht gekommen sind. Jedes Mal vergeblich. Das Nichterscheinen hat für Personen, die sich gegen ein Bußgeld wehren, trotzdem nur eine Konsequenz: Sie müssen das verhängte Bußgeld zahlen.