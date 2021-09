Ohne Masken und Abstand: "Stadt ohne Meer" in Gießen

Auch Aki Bosse genießt das Stück Normalität, spielt den Refrain zu "Der letzte Tanz" gleich drei Mal hintereinander. Foto: Friese

GIESSEN - Zum Ende einer Festivalsaison dürfte sich normalerweise Routine eingeschlichen haben. Die Liederabfolge sitzt, der Zeitablauf passt, die Band hat sich eingespielt. Doch auch in diesem Jahr mussten Großveranstaltungen bekanntlich abgesagt und Konzerte bestenfalls in Strandkorb- oder Abstands-Varianten umgemünzt werden. Am Samstagabend steht dann aber selbst ein erfahrener und kommerziell erfolgreicher Musiker wie Aki Bosse nahezu fassungslos auf der "Elefantenklo-Bühne" beim "Stadt ohne Meer"-Festival. Denn vor ihm drängt sich das Publikum hinter Absperrgittern, singt, springt, reißt die Arme in die Luft. Ein Bild wie aus fast vergessenen, früheren Zeiten. Auch für den Headliner ist es die erste Veranstaltung unter einem 2G-Konzept, das nur geimpften und von Corona genesenen Menschen Zutritt erlaubt und dafür auf Maskenpflicht und Abstandsregelung verzichtet. "Das ist schon jetzt der allerschönste Abend seit Langem, seit fast zwei Jahren", ruft er in die Menge und wirkt ehrlich berührt. Den Refrain zu "Der letzte Tanz" spielt Bosse gleich drei Mal hintereinander, denn gemeinsam tanzen und feiern, das geht nun endlich wieder. "Ich will nochmal, ist das okay?", fragt er nach der ersten Wiederholung fast entschuldigend, um dann wohl auch für die 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu sprechen: "Das sieht so schön aus! Das hat so gefehlt!" Und so zehren Künstler und Publikum gleichermaßen an diesem Festivalerlebnis, das Einmachglas-Momente liefert, um über den Winter und vielleicht eine neue Corona-Welle zu kommen. Denn auch, dass der Vor-Pandemie-Zustand eben noch nicht erreicht ist, macht "Stadt ohne Meer" teils schmerzlich bewusst.

Keine Masken, kein Abstand

Der Gang auf das Festivalgelände liefert ein surreales Bild. Am Samstagnachmittag reicht die Schlange von der ehemaligen Public-Viewing-Arena bis weit in den Schiffenberger Weg hinein. Die Wartenden tragen Mund-Nasen-Schutz und halten Abstand. Beides ist nicht mehr notwendig, nachdem der Impf- oder Genesenenstatus überprüft ist. Mit dem rosa Festivalbändchen erhält man also nicht nur Zutritt zum Gelände, sondern auch für ein paar Stunden ein Stück Normalität zurück. Drei Mal musste die dritte Auflage des von der Gießener Band OK Kid veranstalteten Festivals in der Corona-Pandemie verschoben werden. Das "Go" für "Stadt ohne Meer" in der 2G-Variante haben Jonas Schubert, Moritz Rech und Raffi Kühle erst vor rund zwei Wochen bekommen. Die Alternative wäre eine weitere Absage gewesen. Das Line-Up der ursprünglich für Mai 2020 geplanten Veranstaltung konnte fast komplett beibehalten werden. Dazu wurden ein Zusatz-Tag am Freitag geschaffen und weniger Tickets als in den Vorjahren verkauft. Laut den Veranstaltern kamen am Freitag 1500 und am Samstag 2000 Menschen zu dem Festival.

Viele der auftretenden Künstlerinnen und Künstler haben sich in den vergangenen Monaten auch in ihren Texten mit der Corona-Krise auseinandergesetzt. "Ich bin gut gelaunt und frisch geimpft / Ich hab' vom Feeling her ein gutes Gefühl", rappt etwa Fatoni, der vor Bosse auf der Main-Stage steht, dessen aktuelles Album "Sunnyside" wiederum komplett im Lockdown entstanden ist. Seine Setlist reicht aber bis zum, 2006 erschienen, Album "Guten Morgen Spinner" zurück und liest sich wie eine Motivationssammlung für dunklere Tage - meist tanzbar, aber auch mit leisen Zwischentönen und stets tiefem Inhalt. Verhindern zum Auftakt-Track "Alles ist jetzt" zunächst noch Tonprobleme eine Interaktion mit dem Publikum, spielt die sechsköpfige Band zu "Du federst" schon zum Tanz auf, während der Sänger selbst - mal grazil, mal wie ein Flummi - über die Bühne springt. Das ruhige "Vier Leben" über Alltagsstress und Druck in der heutigen Zeit sorgt für ein Feuerzeug-Meer, die "Schönste Zeit" hingegen zur ausgiebigen A-Cappella-Einlage mit dem Publikum "bis ganz nach hinten zur veganen Bratwurstbude".

Politisches Statement

Bevor Aki Bosse "Die Befreiung" als "Song über die Freiheit im Allgemeinen" anstimmt, nutzt er die Gelegenheit für ein politisches Statement "an die vielen Erstwählerinnen und Erstwähler unter Euch". Neben dem Aufruf, überhaupt wählen zu gehen, wird der 41-Jährige unter lautem Beifall konkret: "Lasst uns auf jeden Fall für grüne Ökologie sein, für Diversität und ein gutes Miteinander. Da müssen echt mal ein paar alte, weiße Säcke runter vom Sessel."

Zum Finale "Frankfurt/Oder" bekommt Bosse Verstärkung von "Herrn Spiegelei" (Deichkind) an den Trommeln - springen, feiern, jubeln, vor der Bühne gibt es kein Halten mehr. Eine Art "letzter Tanz" also, auch wenn der gleichnamige Song nicht am Ende des Konzerts steht. "Nichts ist für immer, alles Einwegmomente / Du weißt nie, was morgen kommt", heißt es in dem Part, den Bosse wiederholt.

Nach einer etwas zu langen Pause betreten die Gastgeber von OK Kid noch einmal die Bühne. Ein sehr heiserer Jonas Schubert singt zum Abschluss den Festival-Namensgeber. Davor performt die Band mit "Frühling Winter" ebenfalls einen Song, der während der Pandemie entstanden ist. "Es ist Winter in der Stadt und die Welt steht still / Was wär', wenn Musik nicht mehr wär'? / Was ist das, was ich tu' eigentlich wert?", wird darin gefragt. Die Antwort gibt Jonas Schubert dann selbst: "Wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die nicht geimpft werden wollen, zeigt ihnen Eure Fotos und Videos von diesem Wochenende."