GIEßEN - (red). Das Oktoberfest für Senioren am 19. September fällt aufgrund von Covid-19 in diesem Jahr aus. Dies teilt der Magistrat als Veranstalter mit. Die Sicherheit stehe im Vordergrund, die Besucherinnen und Besucher, sollten vor möglichen Infektionen geschützt werden. Die aktuelle Situation sei zu unsicher, so der Magistrat, zur Begründung.