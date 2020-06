Ökumenischer Gottesdienst zu Gastfreundschaft

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). In der Kirche St. Thomas Morus (Grünberger Straße 80) findet am morgigen Sonntag, 28. Juni, um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Das Thema lautet "Gastfreundschaft" und nimmt damit Bezug auf einen Vers aus dem Hebräerbrief: "Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!" (Hebr 13, 2)

Der Vers spielt auf einzelne Begebenheiten in der Bibel an, in denen sich Menschen gastfreundlich zeigten und denen Gutes widerfuhr. Gastfreundschaft existiert auf verschiedenen Ebenen. In diesem Gottesdienst wird versucht die menschlichen, religiösen und ökumenischen Komponenten zu ergründen.

Musikalisch begleiten Musiker der beiden Gemeinden mit Inna Janzen, Paul Bugla, Peter Schneider und auch Markus Wach von der Band Mala Isbuschka, den Gottesdienst. So begrüßt ein Akkordeonspieler die Gemeinde am Eingang im Pfarrhof und stimmt auf den Gottesdienst ein. Der Gottesdienst wird geleitet von Gemeindereferentin Uta Kuttner und Pfarrer Johannes Lohscheidt.

Anmeldung notwendig

Anmelden zum Ökumenischen Gottesdienst kann man sich bis Samstagabend wie gewohnt telefonisch über den Anrufbeantworter im Gemeindebüro (0641/45010), per E-Mail (gottesdienste@morusfreunde.de), sowie über eine "Doodle"-Liste auf der Homepage www.stthomas-morus-giessen.de unter der Rubrik "Gottesdienste".