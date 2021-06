„One“-Jugendbotschafter aus Gießen stellt Forderungen an Politiker

Jedes Jahr liegt der Schwerpunkt der Kampagnenarbeit der Nicht-Regierungsorganisation „ONE“ auf einem anderen Ziel. (Foto: ONE Deutschland)

GIESSEN. Über 400 Millionen Kinder haben es seit 2015 bis zum zehnten Lebensjahr nicht geschafft, richtig Lesen und Schreiben zu lernen. Mit einer Kampagne versucht die Nicht-Regierungsorganisation (NGO) „One“, die sich die „Ausmerzung vermeidbarer Krankheiten und absoluter Armut“ auf die Fahne geschrieben hat, auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Deren Gießener Jugendbotschafter Sascha Johann stellt als einer von über 60 deutschen Jugendbotschaftern der weltweit handelnden Organisation nun Forderungen an deutsche Politiker – und verrät, was dabei einen Schüler in Afrika mit dem einer Gießener Schule verbindet.

Früher Analphabetismus

Durch die vorherrschende Pandemie-Situation seien über ein Drittel der Schüler weltweit seit Monaten nicht regelmäßig in Präsenzunterricht in Schulen gewesen. „Schon in einem reichen Land wie Deutschland und hier vor Ort in Gießen können zahlreiche Eltern berichten, wie schwer Homeschooling ist, wenn man sich nicht ein Tablet für jedes Kind leisten kann“, erklärt der 24-jährige Lehramtsstudent. In ärmeren Ländern sei diese Situation noch einmal deutlich verschärft. Aufgezeigt wurde dies nun von „One“ in Kooperation mit den NGOs „Save the Children“ und der Initiative Globale Bildungspartnerschaft (GPE), die gemeinsam den „Lost Potential Tracker“ veröffentlichten. In diesem Online-Tool kann man in Echtzeit nachverfolgen, wie viele Kinder seit 2015 nicht grundlegende Fähigkeiten des Schreibens und Lesens erlernt haben, ein Großteil davon in Afrika und Asien. Doch nicht nur dort wird der frühe Analphabetismus zum Problem, verschärft durch die Hinderung des Schulbesuchs steigt diese Tendenz weltweit.

„Wenn wir für wirkliche nachhaltige Entwicklung und selbstständiges Wachstum in den ärmsten Regionen der Welt sorgen wollen, dann müssen wir hier ansetzen und für mehr Gelder in die weltweite Bildung sorgen“, so Johann. Dies liege ihm als Student des Lehramts besonders am Herzen, da „ein Kind bis zum zehnten Lebensjahr Lesen und Schreiben lernt und ab dann durch das Lesen und Schreiben lernt“. In der ersten Kampagne in seiner Zeit als Botschafter setzte er sich für eine fairere Verteilung von Impfstoffen weltweit (der Anzeiger berichtete) ein. Diese beiden Forderungen würden jedoch nur im ersten Moment weit auseinanderliegen: „Wenn wir es bei der Impfstoffverteilung nicht schaffen, auch ärmere Länder mit einzubeziehen, dann werden wir hier auch nicht sicher sein vor dem Virus. So ähnlich verhält es sich mit der Bildung und der Armut: Ohne Lese- und Schreibkenntnisse wird ein Dialog auf Augenhöhe nicht möglich und ärmere Länder immer in unserer wirtschaftlichen Abhängigkeit stehen – mit allen Konsequenzen“, erklärt Johann die Verbindung beider Themen.

2015 sei als Referenzpunkt der Zählung übrigens deshalb ausgewählt worden, weil in diesem Jahr die „Nachhaltigen Entwicklungsziele“ der Vereinten Nationen bis 2030 formuliert wurden. Jedes Jahr liege der Schwerpunkt der Kampagnenarbeit von „One“ auf einem anderen Ziel, dieses Jahr sei es mit Blick auf den anstehende G7-Gipfel das Thema globale Bildung geworden, das auf dem Gipfel unter deutscher Präsidentschaft auch ein Kernthema sein wird. Johanns Fokus liegt nun besonders auf den bildungspolitischen Forderungen, „denn hier bringe ich eben schon einige Expertise mit und kann auch meine eigenen Erfahrungen einbringen“, so der angehende Lehrer. Mindestens 550 Millionen Euro soll beispielsweise die Bundesregierung der GPE bereitstellen, um auf mehr Bildungsgerechtigkeit hinzuarbeiten.

Nachdem für die erste Kampagne hauptsächlich online mobilisiert wurde, wird Johann nun auch dank sinkender Inzidenzen und mehr verfügbarer Zeit – „die Examensarbeit ist nun geschrieben“ – in die lokale Arbeit vor Ort gehen. Für die anstehende Bundestagswahl will er deshalb im Rahmen einer von der Bundesebene der Organisation ins Leben gerufene Initiative namens „One Vote“ die einzelnen Kandidaten der Parteien direkt mit seinen Forderungen konfrontieren und möglichst verbindliche Handlungszusagen von diesen Entscheidungsträgern erreichen. Wie man solche Gespräche führt und richtig in die Lobbyarbeit einsteigt, haben der Jugendbotschafter und seine Kollegen in den letzten Monaten in vielen Seminaren und Schulungen gelernt. Darüber hinaus sollen auch öffentlichkeitswirksame Infostände oder Aktionen stattfinden. Denn eines will Johann sowohl den entscheidenden Politikern als auch der Gießener Öffentlichkeit klarmachen: „Bildungsgerechtigkeit fängt konkret vor Ort an, aber funktioniert nur weltweit. Und dafür brauchen wir konkretes Handeln!“