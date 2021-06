Online-Gespräch mit SPD-Kandidat für den Bundestag

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am Donnerstag wird SPD-Bundestagskandidat Felix Döring um 19 Uhr auf YouTube live mit der freiberuflichen Flötistin Susanne Oehler über die Arbeitsverhältnisse von Honorarkräften an hessischen Musikschulen sprechen.

„Die Arbeitsbedingungen an Musikschulen in Hessen sind so schlecht wie in kaum einem anderen Bundesland. Wie überall im Bildungssystem fehlt es der schwarz-grünen Landesregierung auch hier offensichtlich an Mut für die notwendigen Investitionen. So ermöglicht man keine kulturelle Teilhabe. Umso mehr freue ich mich jetzt auf den Austausch mit Susanne Oehler, die aus erster Hand über die Arbeitsbedingungen sprechen kann und mit der ich über die notwendigen Schritte zur Verbesserung diskutieren werde“, so Döring zu der anstehenden Veranstaltung. Diese wird live auf www.felix-doering.de/youtube übertragen.

Die Veranstaltung ist Teil der im zweiwöchentlichen Rhythmus stattfindenden „Live-Gespräche“ des SPD-Bundestagskandidaten. In dieser Reihe spricht Döring mit verschiedenen Gästen aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft über ihren Beruf, ihr Projekt oder ihr Engagement. Zu Gast waren bisher Vertreter unter anderem aus Gewerkschaften, Sportvereinen und der Kulturszene.