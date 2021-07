Online-Seminar zu Brustrekonstruktion

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Als eines der wenigen Zentren Hessens bietet die Klinik für Plastische Chirurgie des Agaplesion Evangelischen Krankenhauses Mittelhessen das gesamte Spektrum der Brustrekonstruktion mit Eigengewebe an. In einem Online-Seminar am 14. Juli informiert Dr. Schloßhauer, Chefarzt der Plastischen Chirurgie am „EV“, von 18 Uhr bis 19 Uhr über das Verfahren. Das Seminar wird via Zoom (bit.ly/3gRoD0G) übertragen.

Die rekonstruktive (wiederherstellende) Chirurgie der weiblichen Brust dient der Wiederherstellung von Form und Ästhetik nach Brustkrebs oder nach Fehlbildungen der Brust. Auch die prophylaktische Entfernung des Brustdrüsengewebes bei genetischer Veranlagung für Brustkrebs (BRCA Mutation) zählt zu den Gründen einer Brustrekonstruktion. Die Klinik für Plastische Chirurgie am „EV“ gehört zu den wenigen Fachabteilungen in Hessen, die sämtliche Techniken zum Aufbau der Brust anbieten können. Hierzu bedienen sich die Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie insbesondere mikrochirurgischer Techniken.