Online-Seminar zur Berufswahl

(red). Nach wie vor treffen die meisten Jugendlichen eine geschlechtstypische Berufswahl. Kfz-Mechatroniker steht bei den Jungs an erster Stelle, bei den Mädchen ist es die Kauffrau für Bürokommunikation. Bei den Studienberufen geht es bei Frauen eher in den sozialen, bei Männern eher in den technischen Bereich. Um die Bandbreite an Möglichkeiten kennenzulernen, bieten die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Christine Schramm-Spehrer, und die Programmbereichsleiterin Arbeit und Beruf der Kreisvolkshochschule, Anja Janetzky, ein Online-Seminar für junge Menschen an. Interessierte, also auch die Eltern, können sich am Dienstag, 8. September, um 17 Uhr unter www.vhs-kreis-giessen.de einloggen. Eine Anmeldung ist vorab unter der Kursnummer 0750233 erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Rückfragen per E-Mail an giessen.bca@arbeitsagentur.de.