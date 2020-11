Online-Seminare zu Europathemen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Das Europe-Direct-Informationszentrum (EDIC) Gießen lädt gemeinsam mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung am Mittwoch, 2. Dezember, ab 15 Uhr zur DokuLive-Online-Veranstaltung des renommierten Politologen und Vortragsprofis Ingo Espenschied ein. In einer interaktiven Video-Zeitreise geht es zurück bis zur Gründungsidee Europas. Der Titel lautet: "70 Jahre Schuman-Plan. 70 Jahre Europa". Anmeldungen werden unter der Rufnummer 0641/303-3344 oder per E-Mail an eu-infozentrum@rpgi.hessen.de angenommen.

Auch brandaktuelle Themen stehen an. Gemeinsam mit dem hessischen Europaabgeordneten Michael Gahler geht es am Donnerstag, 3. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr um "Die deutsche Ratspräsidentschaft. Eine Bilanz". Für das zweite Halbjahr 2020 hat die deutsche Bundesregierung den Vorsitz im Ministerrat und der Runde der europäischen Staats- und Regierungschefs übernommen. Standen Anfang des Jahres noch Themen wie der neue mehrjährige Finanzrahmen, die Rechtsstaatlichkeit in Europa, der Green Deal oder eine neue EU-Flüchtlingspolitik ganz oben auf der Agenda, hat die Pandemie auch hier zu großen Verschiebungen geführt. Interessierte können sich online unter https://rp-giessen.hessen.de/veranstaltungen anmelden. Die Teilnahme ist für alle kostenfrei. Die Teilnehmenden erhalten vor der Veranstaltung einen entsprechenden Link.