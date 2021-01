Online "sporteln" mit dem MTV

GIESSEN - Der MTV 1846 bietet zusätzliche Online-Kurse für alle Sportbegeisterten an. Das erweiterte digitale Angebot umfasst montags "Turnen für Erwachsene" ab 19 Uhr, dienstags ab 20 Uhr Yoga, mittwochs um 15.30 Uhr Eltern-Kind-Turnen für ein- bis zweijährige Kinder, ab 18 Uhr "Sixpack-Workout". Donnerstags heißt es um 17 Uhr "Fit in den Feierabend", ab 20 Uhr gibt es Yoga. Für diese kostenlosen Angebote kann man sich bei Sportkoordinatorin Jana Beese per E-Mail unter jana.beese@mtv-giessen.de anmelden. Die TeilnehmerInnen erhalten dann die Zugangsdaten sowie eine Anleitung für die Plattform Webex, über die alle Kurse (bis auf Yoga) stattfinden werden. Zudem finden Interessierte alle Infos auf der Homepage: www.mtv-giessen.de