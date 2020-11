Online-Tickets für "Antik & Trödel"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Hessens größter Hallenflohmarkt Antik & Trödel bietet ab dem November-Flohmarkt an, Eintrittskarten schon im Vorfeld online über die Flohmarkt-Homepage zu kaufen. Zudem können die persönlichen Daten zur Kontaktnachverfolgung im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 bereits vorab online erfasst werden. Dazu werden rund um das Gelände der Hessenhallen Plakate mit Barcodes aufgehängt, durch deren Scannen die Seite zur Abgabe der meldepflichtigen Angaben direkt erreicht und unkompliziert ausgefüllt werden kann.

Diese Maßnahmen sollen die Wartezeiten vor dem Eintritt in die Hessenhallen noch einmal reduzieren und eine größere Menschenansammlung verhindern. Für alle Besucher des Flohmarktes ist es Pflicht, ihre Daten zu hinterlegen. Wer sich als Besucher im Vorfeld online Tickets gekauft und für den "Antik & Trödel"-Markt registriert hat, kann sein Ticket sowie die Registrierungsbestätigung herunterladen, an der Kasse vorzeigen und damit ohne warten zu müssen direkt in den Hallen losstöbern. Weiterhin gilt die Maskenpflicht für Aussteller und Besucher, eine Einbahnstraßenführung durch alle geöffneten Hallen und breite Gänge ermöglichen ein Ausweichen. Die Besucheranzahl wird wie bisher über das Chip-System geregelt und überwacht.

Der nächste Markt findet am 6. Dezember statt. Weitere Infos unter www.antik-troedel-markt.de.