Online-Vortrag: Die Drei - Die erste richtige Zahl

GIESSEN - Aller guten Dinge sind drei - sagt der Volksmund, und Prof. Albrecht Beutelspacher weiß, warum das so ist. So dreht sich am Montag, 22. März, in der Fortsetzung der Online-Reihe des Mathematikums "Auf eine Tasse Kaffee mit Professor Beutelspacher" ab 16 Uhr alles um "Die Drei - die erste richtige Zahl".

In jedem Monat erzählt der Museumsdirektor Geschichten über eine Zahl - denn jede Zahl ist laut Beutelspacher "etwas Besonderes". In dem Vortrag geht es beispielsweise darum, warum die Drei für Pythagoras die erste Zahl war, welche Rolle die Drei im Christentum spielt und wie spannend Dreieckszahlen sind. Nach einer unterhaltsamen und lehrreichen halbstündigen Präsentation können die Teilnehmenden anschließend mit ihm ins Gespräch kommen.

Die Online-Veranstaltung wird digital über Zoom durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt über das Buchungssystem (buchung.mathematikum.de), Teilnahmegebühr drei Euro pro Person. Am Montag, 26. April, steht "Die Vier" im Mittelpunkt.