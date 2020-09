Online-Vortrag Photovoltaik

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Kleinstsolaranlagen, die sich einfach über eine Steckdose installieren lassen, werden immer beliebter. Sie können in Deutschland bis zu einer Bagatellgrenze von 600 Watt ohne komplexe Anmeldung selbst installiert werden. So können Verbraucher eigenen Strom erzeugen und nutzen. Der Online-Vortrag der Verbraucherzentrale am Dienstag, 22. September von 18 bis 19 Uhr, gibt für Eigentümer und Mieter einen Einstieg in das Thema. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/vortraege/ möglich.