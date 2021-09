Online-Vortrag zu Depressionen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das "Bündnis gegen Depression Gießen" lädt im Vorfeld des Europäischen Tags der Depression für Freitag, 1. Oktober, ab 17 Uhr zu einem Online-Vortrag mit dem Titel "Depression hat viele Gesichter - Erscheinungsformen der Depression und was man dagegen tun kann" ein. Referent ist Prof. Michael Franz, Ärztlicher Direktor am Vitos-Klinikum Gießen-Marburg und Bündnisvorsitzender.

Er wird in seinem Vortrag auf die Erkrankung, ihre Symptome und Therapie eingehen sowie auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie für psychisch Kranke. Denn negative Folgen von Lockdowns & Co., seien bei diesen Menschen verstärkt zu spüren, so Prof. Franz. Für diese Krankheit stehen zahlreiche wirksame Therapiemethoden und unterstützende Bausteine zur Verfügung. Zu Letzteren gehört auch die Psychoedukation, also die Vermittlung von fundiertem Wissen über die Erkrankung. Mit seinem Vortrag, der über Zoom angeboten wird, will Franz zur Psychoedukation in der breiten Öffentlichkeit beitragen. Den Link zur Veranstaltung und Infos zur Teilnahme gibt es auf der Webseite des Bündnisses unter www.buendnis-depression-giessen.de.