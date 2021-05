Online-Vortrag zu Versicherungen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Verbraucherzentrale Hessen bietet am Donnerstag von 17 Uhr bis 18 Uhr einen kostenlosen Online-Vortrag an, um Verbraucher darüber zu informieren, welche Versicherungen wichtig sind. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-hessen.de/online-seminare-he ist erforderlich.

In jeder Lebenssituation sind andere Versicherungen sinnvoll. Die Versicherungsexperten der Verbraucherzentrale geben Leitlinien an die Hand, mit denen sie einschätzen können, welche Versicherungen in ihrer aktuellen Lebensphase wichtig sind. Kompakt und verständlich präsentieren sie das Wichtigste rund um Versicherungen. Der Vortrag richtet sich an Menschen jeglichen Alters und Familien, die wissen wollen, welche Versicherungen unbedingt notwendig sind.