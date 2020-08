Online-Vorträge rund ums Thema Energieberatung

Jetzt teilen:

giessen (red). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet auch im August Online-Vorträge, um Verbraucher rund um das Thema Energiesparen zu informieren. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/vortraege/ möglich. Es können pro Vortrag 500 Personen teilnehmen.

Bereits am Dienstag, 4. August, geht es von 19 bis 20.30 Uhr um das Thema "Tipps zum Hitzeschutz: Kühle Wohnräume auch an heißen Tagen"Außenrollo, Nachtlüftung, Ventilator oder Klimaanlage - im Vortrag erfahren Eigentümer und interessierte Mieter, was sie tun können, um für ein angenehmes Wohnklima im Sommer zu sorgen.

Im Online-Vortrag "Moderne Fenster und Türen" beschreibt der Referent am Donnerstag, 13. August, von 18 bis 19.30 Uhr die wesentlichen Funktionen eines Fensters. Er geht auf die vielfältigen Anforderungen an Lichtdurchlässigkeit, Wärmeschutz, Schallschutz und Einbruchschutz ein. Auch die verschiedenen KfW-Fördermöglichkeiten im Bereich des energetischen Fensteraustauschs stellt er kurz vor. Der Vortrag ist für eine Stunde geplant und richtet sich insbesondere an Hauseigentümer und interessierte Mieter.

Am Dienstag, 18. August (18 bis 19.30 Uhr) lautet das Thema "Mein Weg zur neuen Heizung"Dabei wird zu verschiedenen Alternativen hinsichtlich der Kosten bei Anschaffung und im Betrieb sowie zur CO 2 -Bilanz der unterschiedlichen Technologien informiert. Der Vortrag richtet sich vor allem an Hauseigentümer.

Ebenfalls am Dienstag, 18. August, findet von 18 bis 19 Uhr der Vortrag "Eigenverbrauch von PV-Anlagen" statt. Private Photovoltaik(PV)-Anlagen mit Elektrofahrzeugen kombinieren und so eine hohe Wirtschaftlichkeit erreichen - darum geht es bei diesem Online-Vortrag. Der Referent erläutert die technischen Grundlagen, den rechtlichen Rahmen, die Fördermöglichkeiten und geht auf wirtschaftliche Aspekte ein.

Um "Energetische Sanierung im Altbau" geht es am Mittwoch, 26. August, von 18 bis 19 Uhr. Der an Hauseigentümer gerichtete Vortrag gibt einen Überblick, mit welchen Maßnahmen man sein Zuhause am besten vor Wärme und Kälte schützen kann und was vor der Beauftragung beachtet werden sollte.

Abgeschlossen wird die Vortragsreihe im August mit dem Thema "Fördermittel fürs Haus" am Donnerstag, 27. August, von 17.30 bis 19 Uhr. Nie waren die finanziellen Hilfen, mit denen der Staat bei unter die Arme greift, so umfangreich wie in diesem Jahr. Der Vortrag beleuchtet die wichtigsten Förderprogramme des Bundes, die zur Verringerung des Energiebedarfs für Brauchwasser und Heizwärme genutzt werden können. Der Vortrag richtet sich vor allem an private Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und Kaufinteressenten.