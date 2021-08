Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet am Mittwoch (18.30 Uhr bis 20 Uhr) und Donnerstag (17.30 Uhr bis 19 Uhr) Online-Vorträge an. Die Teilnahme ist kostenlos nach Anmeldung unter verbraucherzentrale-energieberatung.de möglich. Am Mittwoch lautet das Thema „Steck die Sonne ein! Solarstrom von Balkon und Terrasse“, am Donnerstag „Erst das Dach oder lieber die neue Heizung?“