Online-Wahlen an JLU Gießen laufen nur noch bis Donnerstag

GIESSEN (dmo). "Was für Wahlen?": Befragt man die wenigen Studierenden, die vor der Unibibliothek der Justus-Liebig-Universität (JLU) eine Arbeitspause einlegen, so scheinen die diesjährigen Hochschulwahlen kein besonders präsentes Thema zu sein. Die Corona-Pandemie hat auch dazu beigetragen, dass Studierende recht wenig über die Wahlen informiert zu sein scheinen. Auf dem Campus fällt zumindest auf, dass deutlich weniger Wahlplakate als in den Vorjahren hängen, und dies auch nicht von allen antretenden Listen. Da weiterhin sämtliche universitären Gebäude für den Publikumsverkehr gesperrt sind, werden die Wahlen fast komplett elektronisch abgehalten; ebenso findet der Wahlkampf vornehmlich im digitalen Raum statt. Neben universitärem Senat und Fachbereichsräten stehen mit Fachschaftsrat und Studierendenparlament (Stupa) auch zwei studentische Gremien zur Wahl. Vertreter mehrerer Listen präsentierten ihre Schwerpunkte am vergangenen Freitag live via YouTube und stellten sich Fragen des Publikums. Weiterhin wurden Soziale Medien für den Wahlkampf genutzt, Mails über die Uni-Verteiler versandt und ein "Stupa-O-Mat" zur Entscheidungshilfe bereitgestellt.

Allein, die Online-Maßnahmen scheinen nicht so effektiv wie der Präsenz-Wahlkampf auf dem Campus, können auch die Studierenden im Gespräch mit dieser Zeitung feststellen. Fatma Ates etwa habe im Prüfungsstress ihre Mails kaum gelesen und von den Wahlen bisher nichts mitbekommen, sie wolle sich nun informieren. Letztes Jahr habe sie gewählt, da sei allerdings auch extensiv Wahlkampf vor Ort betrieben worden. Ihre Schwester Liz habe zwar schon ihre Stimmen abgegeben, jedoch auch erst durch eine WhatsApp-Gruppe davon erfahren. Zwei Studenten der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften haben zwar mitbekommen, dass Wahlen sind, seien allerdings nicht daran interessiert: "Die Themen betreffen uns nicht", würden sich die Programme der Listen nicht deutlich unterscheiden. Längst gewählt hat Michelle Kraaz, und das nicht nur, weil ihr Partner im Asta sei, schmunzelt sie. Sie sei auch abseits davon an Hochschulpolitik interessiert, das würde aber wohl auf den Großteil der Studierenden eher nicht zutreffen.

Dafür spricht auch die bisher geringe Wahlbeteiligung: Am Dienstagnachmittag lag diese bei 12,7 Prozent, am vorletzten Wahltag im Vorjahr bei etwa 20 Prozent. Hierbei sei jedoch zu bedenken, dass der Wahlzeitraum dieses Jahr nur elf Tage betrage, im Vergleich zu 16 Tagen in 2019, erläutert JLU-Pressesprecherin Caroline Link. Dazu komme, dass die Wahl pandemiebedingt verspätet und in der vorlesungsfreien Zeit stattfinde, was die Werbung dafür erschwere.

Bis Donnerstag, 24. September, um 16 Uhr können Mitglieder der JLU noch unter www.uni-giessen.de/wahlen2020 an den Hochschulwahlen teilnehmen. Infos zu Senats- und Fachbereichswahlen finden sich ebenfalls dort, die zu den studentischen Wahlen unter www.uni-giessen.de/org/ssv/stupa/ProStuPa