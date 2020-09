Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Agentur für Arbeit und die Kreisvolkshochschule bieten gemeinsam einen Onlinekurs für Berufsrückkehrer an. Neben Informationen über die Entwicklung beruflicher Perspektiven und Möglichkeiten, dem Kennenlernen eigener Stärken und Kompetenzen, geht es um die Unterstützung für einen neuen Start. Interessierte melden sich unter der Kursnummer E 0750232 auf www.vhs-kreis-giessen.de an und können am Mittwoch (23. September) zwischen 10 und 12 Uhr Fragen stellen.