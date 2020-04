Onlinekurse in Gießen "eher Rettung als Ziel"

Überzeugt vom Zusammenhalt in Gießen: Die Onlinekurse von Yogalehrerin Anna Ewald laufen. Foto: Moor

GIESSEN. "Gerader Rücken! Halbe Vorbeuge! Herabschauender Hund!" In energischem Tonfall gibt Yogalehrerin und Physiotherapeutin Anna Ewald Anweisungen, welche Haltungen eingenommen werden sollen. Doch wo sich normalerweise ein Raum voller Menschen unter ihrem Kommando biegt und dreht, steht ein PC mit einer Webcam - die Schüler folgen nämlich auf virtuellem Wege der Klasse. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwangen die Besitzerin des "Inflow Studios" für Yoga und Physiotherapie spontan zum Umdenken.

Als die ersten kleineren Einschränkungen kommen, ist Anna Ewald selbst nicht in Gießen, sondern auf einer Yoga-Fortbildung, kann sich dort aber immerhin mit anderen Lehrern und Studioinhabern über mögliche Maßnahmen austauschen. Erste Veränderungen im Studio werden bereits aus der Ferne gemanagt: Via Instagram informiert sie Mitte März die Besucher, dass sie auf die schon liebgewordenen Nüsse und Heißgetränke vor den Kursen vorerst verzichten müssen und bittet außerdem darum, eigene Matten mitzubringen.

Sehr schnell folgen jedoch weitere Regelungen, und es wird klar, dass es auch so nicht weitergehen kann. Kurzerhand bestellt Anna Ewald nur zwei Tage später Webcam und Mikrofon und kündigt darauf an, dass die Kurse vorerst nicht stattfinden werden. Jedoch werden ausgewählte Klassen nun online angeboten. Und schon die erste Stunde ist ein voller Erfolg: Über 60 Teilnehmer loggen sich in die Konferenzschaltung ein.

"Die Onlinekurse laufen", kann sich Anna Ewald über reichlich Zuspruch freuen. Jedoch ist auch klar: Die Improvisation ist nötig, um wirtschaftlich zu überleben. Das Studio existiert erst seit Mai 2018, und die Besitzerin ist froh, dass der vergangene Winter sehr gut gelaufen sei. "Wir hätten sonst zumachen können." Anfangs sei nicht klar gewesen, wann und in welcher Form finanzielle Unterstützung für Selbstständige und Kleinunternehmer komme, also habe sie schnell reagieren müssen. Neben den Kursen selbst fallen schließlich auch zusätzliche Workshops und externe Veranstaltungen aus. Zudem bietet Anna Ewald momentan auch keine Physiotherapie mehr an, nachdem sie anfangs schon allen Risikopatienten abgesagt habe. Sie könne bei ihrer Arbeit keine Distanz halten und "es macht keinen Sinn, wenn ich das Virus verbreite". Immerhin komme sie durch die Onlinekurse auf etwa 60 Prozent der üblichen Einnahmen. Dafür seien auch die anderen Lehrerinnen im "Inflow Studio" dankbar, deren Einkünfte teils komplett weggebrochen seien. "Wir sitzen alle im selben Boot."

Anna Ewald lacht nicht nur in ihren Kursen, sondern trotz ihrer schwierigen Situation auch im Gespräch mit dem Anzeiger sehr viel. Sie ist dankbar für den Zuspruch, den sie durch ihre Kundinnen erhält. Viele Nachrichten mit unterstützenden Worten habe sie in den vergangenen Wochen lesen können. Und nach ihrer ersten eigenen Klasse sei sie erst einmal in Tränen ausgebrochen. Sie habe viel Kraft in den Aufbau des Studios gesteckt, und die Teilnehmer, die dort inzwischen fast ein zweites Wohnzimmer haben, würden ihr jetzt auch viel zurückgeben.

Auf Instagram schreibt Anna Ewald am 20. März, sie habe die Macht von Gießen kennengelernt. "Und das ist der Zusammenhalt." Ende 2018 habe sie sich, damals erst seit Kurzem ausgebildete Yogalehrerin, recht spontan und "eigentlich auch etwas leichtsinnig" zur Übernahme der Räumlichkeiten am Marktplatz entschlossen. Vorher sei die Ockstädterin noch nie in Gießen gewesen, habe hier aber unheimlich schnell Anschluss gefunden und sich mit anderen lokalen Unternehmern vernetzt. Auch mit vielen Besuchern des Studios habe sie sich inzwischen angefreundet, man sei über die Monate regelrecht "zueinander gewachsen". Ihr Leben habe sich in etwas über einem Jahr komplett verändert, sie ist jedoch "froh, hierher gekommen zu sein". Für die Online-Kurse gibt es stark vergünstigte "Quarantäne-Karten", pro Sitzung melden sich etwa 20, teils neue, teils von außerhalb stammende Teilnehmer an. Anna Ewald vermutet, dass das Angebot vielen die Möglichkeit gebe, sich erst einmal zuhause und in einem geschützten Raum auszuprobieren.

Klar ist jedoch auch: "Es ist eher Rettung als Ziel." Immerhin möchte sie die Übungen nicht nur vormachen, sondern auch die Ausführungen ihrer Schüler korrigieren können. Und speziell in ihre Kurse kämen die Teilnehmer ja, "damit sie wieder rauskrabbeln", scherzt sie. Wann es jedoch im nicht-virtuellen Unterricht weitergeht, steht noch nicht fest. Yogastudios fallen in den Bereich der Fitnessstudios, also muss Anna Ewald abwarten, wie sich die entsprechenden Regelungen in den kommenden Wochen entwickeln. Die junge Frau bleibt jedoch optimistisch: "Wir werden das packen, irgendwann muss es ja weitergehen." Bis dahin gibt sie weiterhin Online-Yogakurse - und lernt Makramee. "Ich habe eh' gerade nicht so viel zu tun."