Optische Beule sorgt für Überraschung im Mathematikum Gießen

Giessen (red). Das Mathematikum ist am verlängerten Pfingstwochenende täglich geöffnet und bietet Besuchern eine Ausstellung, "in der sie nicht nur eine Menge Spaß haben, sondern auch sicher sind", teilt das Museum mit. Coronabedingt seien manche Experimente entfernt, aber etwa 20 neue ergänzt worden, "die auch ohne Berührung wunderbar funktionieren": Zum Beispiel ist von weitem eine grüne Beule zu sehen. Wer sich dann dem Experiment nähert, erkennt, dass es sich um eine flache Grafik handelt - eine optische Täuschung also; davon gebe es einige zu entdecken. "Wir haben unsere Sonderausstellungen der vergangenen Jahre durchforstet und sind auf großartige Experimente gestoßen, die sich perfekt für diese Zeit eignen und sehr gut zum Konzept des Mathematikums passen", verspricht Prof. Albrecht Beutelspacher. Durch die beschränkten Besucherzahlen können die Gäste zudem ein ruhiges Haus genießen.

Ferner zeigt das Mathematikum eine unterhaltsame Kunst-Ausstellung für Jedermann: 60 Zeichnungen des französischen Karikaturisten Jean Bosc sollen zum Schmunzeln und Nachdenken einladen sowie gute Laune bereiten.