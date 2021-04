Ordnungshüter haben Corona-Regeln auch an Ostern in Gießen im Blick

Wie an Silvester dürfte es auch an Ostern wegen der Ausgangssperre abends sehr ruhig werden in der Stadt. Archivfoto: Leyendecker

GIESSEN - Freunde und Verwandte treffen. Gemeinsam feiern - Ostern gehört zu den Festen, an denen gewöhnlich viele Menschen zusammenkommen. Das ist in diesem Jahr nicht so. Denn es gelten die bekannten Corona-Regeln, deren Einhaltung die Ordnungsbehörden im Blick haben. "Über Ostern wird es verstärkt auch um abendliche Kontrollen gehen, da dann die Ausgangssperre ab 21 Uhr wieder neu greift", informiert Magistratssprecherin Claudia Boje über Maßnahmen des städtischen Ordnungsamtes. Die Polizei arbeite eng mit den grundsätzlich zuständigen Behörden wie Gesundheitsamt und Ordnungsamt zusammen, ergänzt Jörg Reinemer. "Stellen wir solche Verstöße fest, so sprechen wir die Person an und leiten auch, falls die Personen nicht reagieren, konsequent Verfahren ein", so der mittelhessische Polizeisprecher. Und das Verständnis für Regeln und Kontrolleure? Nur selten begegneten Menschen den Ordnungshütern bei Überprüfungen in der Stadt aggressiv, führen beide Sprecher aus. "In weiten Teilen der Bevölkerung gibt es eine Akzeptanz für die Maßnahmen", bestätigt Harald Zwick, Vorsitzender der mittelhessischen Bezirksgruppe der Gewerkschaft der Polizei. Schwierig seien derzeit eher Einsätze wie zum Beispiel in der Erstaufnahmeeinrichtung.

"Frischluft-Bedürfnisse"

Ausruhen beim Sonnenbaden mit anderen in einer der städtischen Grünanlagen. Mit dem Eis in der Hand Station auf dem Kirchenplatz machen. Sport im Freien. Das sind seit Jahren bekannte Bilder, und "natürlich stellt auch das Ordnungsamt fest - was jeder sehen kann -, dass es die Menschen nach der langen Winterzeit verständlicherweise nun mit den ersten Sonnenstrahlen nach draußen zieht. Dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen. Diese Frischluft-Bedürfnisse werden erst dann zum Problem, wenn sich zu viele Menschen auf engem Raum begegnen - und die nötigen Abstände nicht eingehalten werden können", teilt Boje mit. Dies sei etwa an Stangenpark und Skatepark oder auf dem Bolzplatz im Stadtpark der Fall. "Deshalb sieht sich die Stadt auch aufgrund der Tatsache, dass nun wieder unter anderem Fitnessstudios geschlossen sein müssen, dazu gezwungen, diese Plätze, an denen eine solche Lage herrscht, zu sperren", erklärt die Sprecherin. In den letzten Tagen habe das Ordnungsamt verstärkt in den Parks die Einhaltung der Regeln kontrolliert. Boje: "Es gab dort tatsächlich Verletzungen der Corona-Regeln (Treffen mit nur einer Person aus einem weiteren Hausstand bis maximal fünf Personen, Verstöße gegen das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit). Die Menschen wurden darauf hingewiesen." Fast ausnahmslos seien die Angesprochenen den Ordnungspolizeibeamten bislang freundlich, verständnis- und respektvoll begegnet. Reinemer bestätigt dies auch für die Polizei. "Viele der angesprochenen Personen waren einsichtig und haben beispielsweise den Mund-Nase-Schutz dann aufgezogen. Es waren eher Einzelfälle, wenn sich Personen weigerten, den Schutz aufzuziehen, und sich dann aggressiv gegenüber Polizeibeamten zeigten. Wir beobachten das aber genau", erläutert der Sprecher.

Polizei ist vorbereitet

Allerdings sei die Polizei, wie bei anderen bekannten Demonstrationslagen und Ansammlungen auch, auch an Ostern auf schwierige Einsätze vorbereitet. "Wir hatten zuletzt kleinere solcher Zusammentreffen von mutmaßlichen Corona-Gegnern. Gegen Personen, die sich weigerten, einen Mund-Nase-Schutz aufzuziehen oder auch die Abstandsregeln nicht einhielten, leiten wir Verfahren ein", führt Reinemer aus. Stand Donnerstag habe man in Mittelhessen keine Lage wie Demonstrationen, die besonders über Ostern aktiv seien, verdeutlicht Zwick. Allerdings komme es regelmäßig an Karfreitagen "zur wiederkehrenden Zurschaustellung schneller Fahrzeuge", die einhergehe mit der Nichtbeachtung von Vorschriften und der Polizei. "Das ist sehr schwierig für die Kollegen", weiß Zwick. Auch Einsätze in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung seien unter den Corona-Bedingungen nicht einfach, etwa weil dabei Vertreter zahlreicher Behörden zusammenkämen. Weite Teile der Bevölkerung akzeptierten jedoch die Maßnahmen, wogegen man Akzeptanz bei der Politik vermisse. "Junge Kollegen, die einschreiten, haben mittlerweile Angst. Denn jeder Schritt wird beäugt und in Videos festgehalten. Die Rückendeckung aus der Politik fehlt", kritisiert Zwick. Dies sei aber mittlerweile Tagesgeschäft, resümiert der Bezirksgruppenvorsitzende.