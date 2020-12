Orient-Klangreise in St. Thomas Morus

Musikalisch auf der ganzen Welt unterwegs: das Trio "Acht Ohren" mit (von links) Sandra Elischer, Julia Ballin und Anka Hirsch in der St. Thomas-Morus-Kirche. Foto: Hahn-Grimm

POHLHEIM/GIESSEN - GIESSEN. Orientalische und jüdische Klänge ziehen durch die St.-Thomas-Morus-Kirche. Zunächst mutet es fremd an, doch beim genaueren Hinhören wird der Eindruck immer klarer: Das ist die Musik, die Jesus von Nazareth vor über 2000 Jahren bei seinen Wanderungen durchs Land gehört haben könnte. Und wer weiß, vielleicht haben sogar die Hirten schon die eine oder andere Melodie gepfiffen oder getrommelt.

Es ist musikalischer Adventsgottesdienst in St. Thomas Morus mit Gemeindeassistent Patrick Wach. Diesmal geht es um die Frage "Was ist Trost und welche Kraft liegt darin?" Die musikalische Begleitung kommt in diesem Gottesdienst nicht vom Organisten, sondern von dem Trio "Acht Ohren" und einem ganz besonderen Programm.

Zum Auftakt gibt es das Stück "Astrakan" zu hören, ursprünglich von einem tunesischen Musiker auf der Oud (nordafrikanische Laute) präsentiert. Diese Melodie spielt nun Anka Hirsch auf dem Cello, ausdrucksstark, melodiös, technisch brillant. Letzteres muss bei der konzerterfahrenen Musikerin und langjährigen Leiterin der Musikschule Lauterbach eigentlich nicht eigens hervorgehoben werden. Begleitet wird sie auf dem Saxophon von Julia Ballin, die als musikalische Kosmopolitin noch in weiteren Formationen spielt. Zwischen Spessart und Wetterau ist sie mit ihrem Musikunterricht längst keine Unbekannte mehr. Dritte im Bunde ist Sandra Elischer, die verschiedene Percussion-Instrumente dabei hat. Abwechselnd spielt sie Trommel, Bongo, Basskalimba oder Steeldrum und gibt dem Vortrag mit Taktgefühl und Fingerfertigkeit immer den passenden rhythmischen Background. Sandra Elischer ist in Gießen und Umgebung vor allem durch die Gruppe "Bloco Baiano" bekannt.

Die drei hessischen Musikerinnen suchen musikalisch weltweit nach Inspirationen, ganz nach dem Motto "Global sammeln, lokal aufmischen". So jedenfalls lautet der Werbeslogan einer ihrer CDs - übertrieben ist diese Beschreibung gewiss nicht. Der für ein Trio eher irritierende Name "Acht Ohren" stammt aus früheren Jahren, als das Ensemble in teilweise anderer Besetzung als Quartett unterwegs war. Auch jetzt stehen die Musikerinnen häufig zu viert auf der Bühne, mit Gästen am Kontrabass, Akkordeon oder an der Klarinette.

"Abi dan", der zweite Titel des Abends, ist eigentlich ein Jazzstück mit jüdisch-amerikanischen Wurzeln. Die "Acht Ohren" haben es für ihre Instrumente bearbeitet und in einen getragenen Rhythmus übertragen, der in den Rahmen eines Gottesdienstes passt. Etwas ganz Besonderes ist dann "Halleluja" nach einem Lied aus dem Dreißigjährigen Krieg: "Ach bitterer Winter". Mit diesem Stück begleitet die Gruppe die Lesung aus dem Lukas-Evangelium mit feinem Gespür. Anka Hirsch ist bei diesem Beitrag auch als Sängerin zu hören.

Abwechselnd zu Gebeten und Lesungen spielen die Musikerinnen weitere orientalisch anmutende Lieder aus Okzitanien und Südspanien, letztere aus der Zeit der Mauren, als rund um die Alhambra Christen, Juden und Moslems für einige Jahrhunderte friedlich zusammenlebten. Ein Gedanke, der besonders gut in einen Adventsgottesdienst passt. Zu Abschluss dann noch etwas Fröhliches: "Sheyn vi di levone" (Schön wie der Mond), ein typisches Klezmer-Lied mit viel Bewegung und Schalk.

So präsentieren die Musikerinnen ein Programm zwischen Melancholie und Lebensfreude. Sie wecken die Sehnsucht nach Frieden und einem Ende der Pandemie und sie wecken das Fernweh in Zeiten., in denen auch das Reisen und das Überschreiten von Grenzen nahezu unmöglich ist.

Die Gottesdienst-Besucher belohnten die Darbietungen mit dankbarem Applaus. Nach dem Konzert, das nach strengen Hygiene-Vorschriften stattfand, betonten die Musikerinnen, wie froh sie waren, endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Mit ihrem Auftritt holten sie ein Konzert im Rahmen des "Mittelhessischen Kultursommers" nach, das wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte.