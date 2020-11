Orientalische Spezialitäten mitten in Gießen

Bunte Vielfalt: Inhaber Sahin Yesilmen und Mitarbeiterin Ahlam Chaker wollen mit orientalischen Spezialitäten Herzen und Gaumen der Kunden erfreuen. Foto: Ehl-i-Keyf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Täglich frisch gemahlener Mokka, Tee, frisch geröstete Nüsse, Trockenfrüchte und Gewürze - für viele bedeutet das Heimat oder sorgt für Urlaubsgefühle. Während andere Geschäfte aktuell über eine Schließung nachdenken, gibt es in der Walltorstraße seit Kurzem einen Laden mit orientalischen Spezialitäten: Im Geschäft "Ehl-i keyf" ("Der Genießer" (Türkisch) oder "Die vergnügten Freunde" (Arabisch)) gibt es eine vielfältige Auswahl an orientalischen Spezialitäten. Der türkische Mokka wird vor Ort gemahlen und nach Wunsch zubereitet - "so kommen der Duft und der Geschmack des Orients nach Gießen", heißt es in einer Pressemitteilung. Je nach Sorte enthält der Mokka einen Hauch Kardamom, Kakao oder Pistazien.

Die orientalischen Leckereien könnten auch als Geschenk - individuell zusammengestellt und vepackt - für besondere Anlässe erworben werden. Der türkisch-kurdisch-stämmige Inhaber Sahin Yesilmen möchte mit seinem Geschäft "ein Stück Türkei und Orient nach Gießen bringen". Alle Produkte sind vegan, vieles wie zum Beispiel die Gewürze oder die selbst hergestellten Schwarzkümmel- und Kokosöle sind aus biologischem Anbau. "Vielleicht finden unsere Kunden hier ein Stück ihrer Heimat wieder - oder ein Stück ihres Urlaubsgefühls, auf das so viele dieses Jahr verzichten mussten", ist das Anliegen von Yesilmen.

Produkte zur Adventszeit

"Mit unserem Produktangebot möchten wir sowohl arabische, kurdische, türkische als auch deutsche Herzen und Gaumen erfreuen. Alle Kunden sind bei uns herzlich willkommen und können hier Bewährtes erwerben oder einfach mal etwas Neues probieren." Auch in der Adventszeit müssen die Kunden nicht auf ihre geliebten, gebrannten Weihnachtsnüsse von den ausfallenden Weihnachtsmärkten verzichten: Diese werden im "Ehl-i keyf" selbst hergestellt.