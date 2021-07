Ortsbeirat in Gießen-Wieseck will keinen Verkehrsversuch

Der Ortsbeirat lehnt eine Fahrradstraße in der Philosophenstraße ab. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK - Der Ortsbeirat lehnt es ab, die Philosophenstraße zwischen Gießener Straße und Ursulum im Rahmen eines Verkehrsversuchs mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr in eine Fahrradstraße umzuwandeln. Norbert Kress (BUF) scheiterte mit seinem Antrag an der Mehrheit der Bürgervertretung aus CDU, FDP, FW und SPD. Obwohl Kress die Regeln der Fahrradstraße ausführlich erläuterte, konnte er die Bürgervertretung nicht von seinem Ansinnen überzeugen. Die Planungen für den Rad- und Fußweg seien davon nicht betroffen, sicherte er in seinem Antrag zu. Bis zum Bau des Weges würden allerdings fünf Jahre vergehen.

Sicherheit für Radfahrer

Die Fahrradstraße bringe den Anwohnern in der Philosophenstraße und in den Durchgangsstraßen weniger Durchgangsverkehr und Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, auch wenn Autos weiterhin dort fahren dürften, so Kress. Aufgewühlt reagierte Ortsvorsteher Michael Oswald (CDU) auf den BUF-Antrag und kündigte die Ablehnung der Christdemokraten an.

"Seit 15 Jahren versuchen wir, dieses Elend wegzubekommen", verwies er auf die Pläne des aktuellen Ortsbeirates und der Vorgängergremien. Immer wieder seien ein Rad- und Fußweg und die Umsetzung gefordert worden. Der Ortsbeirat wolle nichts geschoben haben, wie es jetzt wieder den Anschein erwecke, "er will, dass es so bleibt, wie es ist". Oswald hatte bereits bei einem Pressegespräch am Vortag angekündigt, dass eine Bürgerinitiative gegründet wird, die sich gegen andere Pläne ausspricht. Heiner Geißler (FW) meinte, "aus der grünen Ecke" höre er oft, dass sich ausschließlich für Fahrradfahrer eingesetzt werde. Er setze sich für die Wahlklientel der Mehrheit im Ortsbeirat ein und sei für eine Aufteilung des Verkehrsraums für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer. Es mache daher Sinn, den Verkehrsraum in der Philosophenstraße zu verbreitern mit einem Rad- und Fußweg.

"Absolutes Chaos"

Klaus Erb (SPD) erinnerte, dass schon 2011 gegen die Fahrradstraße gestimmt worden sei. Sein Parteikollege Klaus Zimmermann, der dieses Mal auf der Zuschauerbank sitzen musste, habe den Rad- und Fußweg vor 16 Jahren beantragt. Erb befürchtete "ein absolutes Chaos",wenn eine Fahrradstraße eingerichtet wird. Bernhard Oswald (CDU) sah keine Chance für Fußgänger bei dem BUF-Antrag.