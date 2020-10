Ortsbeirat Lützellinden fordert Geld für Bad und Blitzer

Das Freibad Lützellinden soll für 100 000 Euro modernisiert werden, fordert der Ortsbeirat. Foto: Jung

GIESSEN-LÜTZELLINDEN - Die wichtigsten Entscheidungen traf der Ortsbeirat am Ende seiner jüngsten Sitzung: In gemeinsamen Dringlichkeitsanträgen der Fraktionen fordern die Stadtverordneten den Magistrat auf, im Regionalplan Mittelhessen 2010 als Vorrangfläche für Gewerbe- und Industrieansiedlung ausgewiesene etwa 130 Hektar bei der Neuauflage des Regionalplans 2020 herauszunehmen.

Für Mitunterzeichner Michael Borke (SPD) ist es ein "wichtiger Schritt" zur Beendigung der langen Diskussionen über das Gewerbegebiet. Auch angesichts der Podiumsdiskussion am Vorabend (der Anzeiger berichtete) bestehe ein breiter Konsens, jetzt müsse man schleunigst handeln. Die Stadtverordneten sollen zudem beschließen, den Magistrat aufzufordern, einen Antrag zur Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan "Gewerbepark Lützellinden" und die Änderung des Flächennutzungsplans der Stadtverordnetenversammlung und dem Ortsbeirat Lützellinden bis spätestens zur Sitzung im Dezember zur Beschlussfassung vorlegen. Diese Forderung wurde ebenso einstimmig beschlossen.

"Respekt" zollte Borke angesichts des Haushaltsplans, der dem Ortsbeirat zur Beratung vorlag. Er forderte allerdings, es müsse eine Steigerung der Investitionen zu spüren sein. "Lützellinden kommt zu kurz!", das sei seine einzige Kritik am Zahlenwerk. Carsten Zörb (CDU) argumentierte ähnlich: "Lützellinden kommt wenig vor." Von "einer Momentaufnahme" sprach Elke Koch-Michel (BfL). Sie sieht die Gefahr, Anträge aus den Ortsbeiräten würden (wieder) abgelehnt.

Das Paket von Anträgen zum Haushalt war umfangreich: Über ein Finanzvolumen von mindestens 575 000 Euro stimmte das Gremium ab, wenn auch nicht in allen Positionen einstimmig. Im gemeinsamen Papier von CDU und SPD sind 60 000 Euro für den Bau einer Busbucht an der Haltestelle "Langer Strich" und Buswartehallen dort sowie an der Kirche plus 15 0000 Euro für Zäune an städtischen Liegenschaften veranschlagt. Für Blitzer in der Rheinfelser Straße fordern die Bürgervertreter 100 000 Euro. Bürgermeister Peter Neidel sagte, das Geld für die Anlagen sei vorhanden. Es fehle aber die Zustimmung der Polizei zur Installation. Die rechtlichen Gründe hinderten die Stadt, zu handeln. Trotz der Gegenstimme des Grünen Sebastian Heye gingen diese Änderungsanträge auf den Weg.

Erst nach einer von Heye vorgeschlagene Änderung stimmte er der Forderung nach 100 000 Euro für das Freibad Lützellinden zu. Eine Modernisierung des Eingangsbereichs inklusiver digitaler Erfassung und ein Umbau des Verkaufsstandes zur Nutzung unter Corona-Bedingungen soll eine Öffnung des Bades im kommenden Jahr möglich machen.

Zustimmung gab es vom Gremium auch, 100 000 Euro für die Erweiterung der U3-Betreuung im Familienzentrum "Die Wilde 13" durch einen Container-Systembau auszugeben. Der Haushaltsantrag der BfL, 100 000 Euro für eine Radaranlage zwischen Kirche und S-Kurve zu investieren, erging einstimmig, der Sanierung eines Teilstücks der Lindenstraße von Rheinfelser Straße bis zur Einmündung Bitzenstraße versagte nur der Grünen-Vertreter seine Zustimmung.

Früher informieren

Der Ortsbeirat soll künftig frühzeitig über Maßnahmen, die "das tägliche Miteinander betreffen", informiert werden. So will es das Gremium auf Anregung der CDU. Der Informationsfluss funktioniere nicht in der jahrelang praktizierten Weise, bemängelte Carsten Zörb und nannte als Beispiel die Schließung des Schwimmbades in der vergangenen Saison. Der Ortsbeirat habe auch nicht gewusst, wieso im September ganze Straßenzüge einige Tage mit einem absoluten Halteverbot belegt waren. Das habe für Spekulationen gesorgt, doch die Bürgervertreter konnten keine Auskunft geben. Der Grund: Kanaldeckel in der Rheinfelser Straße wurden austauscht, auf den Umleitungsstrecken durfte nicht geparkt werden.

Gespannt sind die Bürgervertreter auf die von ihnen angeforderte Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage in der Rheinfelser Straße. Noch ist nur eine große Baugrube im Rosenweg zu sehen, schon gibt es Ärger mit den Nachbarn. Keine Auskünfte durch das Bauordnungsamt und die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften, bemängeln Anwohner. Auch im Neubaugebiet "Im Sporn" gibt es Spannungen mit der städtischen Bauaufsichtsbehörde. Der Ortsbeirat sucht deshalb das Gespräch mit Baudezernentin Gerda Weigel-Greilich und will sich mit ihr und der Verwaltung vor Ort ein Bild der Lage machen.