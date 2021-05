Ortsbeiräte in den Stadtteilen sind komplett

Jetzt teilen:

GIESSEN - Jetzt sind die Ortsbeiräte komplett: Mit den letzten konstituierenden Sitzungen in Allendorf und Rödgen wurden die Ortsvorsteherwahlen in den fünf Stadtteilen abgeschlossen. Kaum Veränderungen brachte die Kommunalwahl für die Bürgervertretungen, obwohl sie Einiges bei den Stimmanteilen bewirkte und auch Aufregung, wie im Fall Kleinlinden, nach sich zog. Vier der fünf Ortsvorsteher bleiben im Amt. Neuer Mann an der Spitze in Wieseck ist der Christdemokrat Michael Oswald und damit der einzige neu gewählte Ortsvorsteher in Gießen. Und es bleibt weiterhin bei einer Frau als Ortsvorsteherin: Elke Victor (Rödgen) bekleidet weiterhin das Amt und wird künftig von zwei Stellvertretern unterstützt. Das ist eine Premiere in der Vorortpolitik. Erstmals stellen in Lützellinden die Grünen die stellvertretende Ortsvorsteherin. Sie wurden dort zumindest für ihr gutes Abschneiden als nach Prozenten stärkste Partei berücksichtigt.

Nur eine Frau im Amt

Keine Berücksichtigung erfolgte für die Grünen für den Ortsvorsteher in Kleinlinden und Lützellinden, sowie die Wählergruppe „Rödgen gestalten“ (Rgg). Sie war aber bei der Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers mit Jan-Roman Sieber erfolgreich. Wie die künftige Zusammenarbeit sich unter diesen Vorzeichen entwickelt, dürfte in der kommenden Zeit spannend werden.