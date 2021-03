Ostergottesdienste bei St. Bonifatius und Thomas Morus

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). An Gründonnerstag, 1. April, findet in der St. Thomas Morus Kirche der Gottesdienst vom letzten Abendmahl um 18 Uhr statt. Im Anschluss an den Gottesdienst ist die St. Thomas Morus Kirche bis 22 Uhr zu Stille und Anbetung geöffnet. Im Gottesdienst der St. Bonifatiuskirche erklingt um 20 Uhr die Orgel bis zum feierlichen Gloria. Ein Gesangsquartett bestehend aus Claudia und Marlene Runde, Christian Richter und Michael Gilles singt die Choräle zum letzten Abendmahl sowie Gesänge aus Taizé.

Am Karfreitag findet um 15 Uhr in der St. Thomas Morus Kirche die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu mit einer literarischen Lesung des Gedichts „Der Tod Jesu“ von Carl Wilhelm Ramler (1725-1798) statt. In der St. Bonifatiuskirche wird am Karfreitag um 15 Uhr ein vierstimmiges Vokalensemble die einstimmige Johannespassion in verteilten Rollen von Heinrich Rohr sowie Chorsätze von Johann Sebastian Bach, Tomas de Victoria und Friedrich Silcher darbieten. Dem Ensemble unter der Leitung von Regionalkantor Michael Gilles gehören Natascha Jung (Sopran), Sora Winkler (Alt), Christian Richter (Tenor) und Christoph Koerber (Bass) an.

Die Osterfeierlichkeiten setzen in der St. Thomas Morus Kirche ein mit der Feier der Osternacht am Karsamstag um 21 Uhr. Klinikseelsorger Pfarrer Matthias Schmid feiert den Gottesdienst. Am Ostersonntag und Ostermontag finden die Gottesdienste jeweils um 18.30 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung unter www.st-thomas-morus-giessen.de ist bei allen Gottesdiensten notwendig.

In der St. Bonifatiuskirche erklingen in der feierlichen Osternacht am Karsamstag um 21 Uhr festliche Osterchoräle und das Lob auf die Osterkerze, das Exsultet. Mit Improvisationen zu Tod und Auferstehung, gespielt von Michael Gilles, stimmt die Orgel erstmals seit dem Gründonnerstag wieder in den Osterjubel ein. Am Ostersonntag um 10 Uhr erklingt die „Missa brevis in B“ des Barockkomponisten Valentin Rathgeber in der Besetzung von vier Solisten, Violine, Cello und Orgel. Die Orgel wird gespielt von Nicolo Sokoli. Unter der Leitung von Michael Gilles ist das Streichduo besetzt mit Elisa Friedrich (Violine) und Torsten Oehler (Cello), im Gesangsquartett singen Nicole Tamburro (Sopran), Heike Keller (Alt), Christian Richter (Tenor) und Tomi Wendt (Bass). Am Ostermontag erklingt Orgelmusik an zwei Orgeln gespielt von Sebastian Seibert und Michael Gilles. Alle Gottesdienste werden auf YouTube übertragen (Info unter www.bonifatius-giessen.de).