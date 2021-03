Österliche Bastelideen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wir alle sind weiterhin angehalten möglichst zu Hause zu bleiben und unnötige Kontakte zu vermeiden. So sind gerade Beschäftigungsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden für Familien mit Kindern gefragter denn je. Daher hat sich die Gießen Marketing GmbH (GiMa) ein familienfreundliches Mitmachangebot einfallen lassen. Viele bunte Bastel-, Back- und Gestaltungsideen für die Osterzeit werden bis Ostern auf der Webseite www.giessen-entdecken.de vorgestellt.

"Bis zu den Feiertagen veröffentlichen wir dort jede Woche eine besondere Aktion, die man ganz einfach zu Hause ausprobieren kann", freut sich Silja Papenguth, Leiterin Marketing & Kommunikation. "Wir lassen ein eigenes Osternest wachsen, basteln süße Hasen, eine lustige Hühnerschar und färben Eier wie zu Großmutters Zeiten mit unterschiedlichen Lebensmitteln. Auch ein Rezept für ein Osterlamm aus einem leckeren Rührteig stellt eine unserer Mitarbeiterinnen vor", so Papenguth. Zu finden ist der erste Tipp ab heute auf der Homepage www.giessen-entdecken.de/ostertipps.

Die nächsten Aktionen erscheinen immer an den Freitagen bis Ostern. Die GiMa freut sich außerdem über Zusendungen von Fotos der Bastel-, Koch- und Färbeergebnisse per E-Mail an tourist@giessen.de. Die kreativsten Bilder werden auf der Facebook-Seite "Gießen Entdecken" veröffentlicht.

Aktuell ist ein Besuch bei der Tourist-Information auch nach dem Konzept "Click & Meet" möglich: Terminbuchungen unter 0641/306-1890 oder per E-Mail an tourist@giessen.de.