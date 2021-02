Osterrezepte gesucht

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Jede Region hat ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten und gerade zu den Festtagen tischt man gerne etwas Besonderes auf. Da bald die Osterzeit beginnt, fragt die Gießen Marketing GmbH mittels einer Pressemitteilung, was sich die Gießener an den Feiertagen schmecken lassen.

Ein fluffiger Hefezopf, herrlich frische Grüne Soße mit Pellkartoffeln und natürlich jede Menge buntgefärbte Ostereier gehören für viele zu einer liebgewonnenen kulinarischen Ostertradition. Doch wie lauten die Lieblingsrezepte der Gießener an den Feiertagen? Eine Sammlung der eingesendeten Rezepte soll rechtzeitig zum Nachkochen vor Ostern auf www.giessen-entdecken.de und auf Social Media-Kanälen veröffentlicht werden.

Die Rezepte können bis zum 14. März an tourist@giessen.de oder per Post an die Gießen Marketing GmbH, Südanlage 4, 35390 Gießen übermittelt werden. „Wenn Sie möchten, schreiben Sie gerne etwas über sich und erzählen uns kurz, wer Sie sind und woher Sie kommen. Steckt hinter Ihrem Rezept vielleicht eine interessante Geschichte oder eine schöne Erinnerung? Haben Sie ein schönes Foto von ihrem Lieblings-Ostergericht? Schicken Sie es uns zu!“ Unter allen Einsendungen verlost die Gießen Marketing GmbH passend zu Ostern ein Überraschungs-Frühstückspaket.