"Otto" kommt doch nicht nach Gießen

Über Jahrzehnte wurden vom AAFES-Areal Zivilgüter in alle Welt versandt. Seit Monaten laufen auf dem Gelände die Vorarbeiten für eine neue Bebauung.

GIESSENOnlinehändler "Otto" wird kein Logistikzentrum auf dem ehemaligen AAFES-Areal bauen. Entgegen anders lautender Informationen des Konzerns aus der Wochenmitte tritt das Hamburger Unternehmen von seinem Gießener Projekt zurück, wie am Freitagvormittag bekannt geworden ist. Der Händler argumentiert mit Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit, gerade in Zeiten der Corona-Krise. "Revikon wird den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken", sagt Geschäftsführer Daniel Beitlich im Gespräch mit dieser Zeitung. Gemeinsam mit der Stadt werde sich das Unternehmen nun auf die Suche nach einem neuen Interessenten für das Grundstück machen mit dem Ziel, "so viele Arbeitsplätze wie möglich nach Gießen zu holen", betont Beitlich.

Seit Monaten laufen die Vorarbeiten auf dem Gelände, von dem aus der "Army & Air Force Exchange Service (AAFES)" über Jahrzehnte Zivilgüter in alle Welt geschickt hat. "Die Firma von Martin Bender hat dort einen Teufelsjob und eine Wahnsinnsarbeit geleistet", beschreibt Beitlich den zügigen Fortschritt der Vorarbeiten, bei denen unter anderem alte AAFES-Gebäude abgerissen wurden. Nächstes Jahr hätten die Bauarbeiten für das Logistikzentrum selbst beginnen können, betont der Revikon-Geschäftsführer, der die Entscheidung des Hamburger Versandhändlers in der aktuellen Situation allerdings nachvollziehen kann. "Im Moment zieht jeder den Stecker", weist der Unternehmer auf die wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise und Beispiele wie die Lufthansa hin. Die Leute hätten unter den Umständen der derzeitigen Pandemie einfach kein Vertrauen mehr.

Gute Bedingungen

"Aber Filetstück bleibt Filetstück. Ich bin ganz sicher, dass wir einen adäquaten Nachfolger finden werden", betont Beitlich mit Blick auf das ehemalige AAFES-Areal. Die Bedingungen dort seien gut, unter anderem durch die Anbindung der Fläche an den Öffentlichen Personennahverkehr und den gültigen Bebauungsplan. "Wir gehen jetzt nach vorne. So sehe ich mich in der Rolle des Unternehmers", resümiert der Geschäftsführer, der sich nun mit der Stadt auf die Suche nach einem "Otto"-Nachfolger machen will.

Die Pressestelle des Hamburger Unternehmens macht im Gespräch mit dieser Zeitung Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit geltend, gerade in Zeiten der Corona-Krise. Die Entscheidung habe "auf keinen Fall mit der Stadt Gießen oder dem Verkäufer Revikon zu tun", formuliert die Unternehmenskommunikation von "Otto". Ausschlaggebend für den Rückzug seien allein die wirtschaftlichen Überlegungen.

"Wir werden vonseiten der Stadt weiter darauf achten, dass es auf dem Gelände zu einer qualitativ hochwertigen Ansiedlung kommen. Wir werden uns mit der Revikon abstimmen, um möglichst zügig zu Ergebnissen zu kommen", reagiert Bürgermeister Peter Neidel auf die Nachricht aus Hamburg. Durch die Planungen des Versandhändlers, die sich nun "in Luft aufgelöst" hätten, habe man Zeit verloren. "Es ist ärgerlich, dass dies in die falsche Richtung gelaufen ist", erklärt Neidel. Die Überlegungen für einen neuen Käufer machten es nun allerdings auch möglich, die derzeit laufende Klimadiskussion in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. "Ich halte es für richtig, dass die Fläche möglichst zusammenhängend an einen Investor geht. Gerade die Größe ist ein Alleinstellungsmerkmal. Allerdings entscheidet dies die Firma Revikon", erläutert der Bürgermeister. Die Stadt habe in der Sache gute Arbeit geleistet, hebt der Unionspolitiker hervor. "Die Verwaltung hat einen ganz tollen Job gemacht. Ich bedanke mich für diese Leistung. Mein Dank geht aber auch an die politischen Gremien. Alle haben diese Entscheidung mitgetragen. Als Stadt Gießen haben wir uns nichts vorzuwerfen", unterstreicht Neidel mit Blick auf Arbeiten wie die Erstellung des Bebauungsplans. Auch die "tolle Zusammenarbeit" mit der Revikon stimme ihn optimistisch, dass es zu einer positiven Wendung dieses derzeitigen Verlustes für Gießen kommt.

Gültiger Bebauungsplan

Rund 300 Millionen Euro wollte Onlinehändler "Otto" in sein Logistikzentrum in Gießen investieren. Geplant waren etwa 1300 Arbeitsplätze auf dem Gelände, das zum Gebiet "Am alten Flughafen" gehört. Möglicher Baubeginn des Zentrums auf dem 340 000 Quadratmeter großen Gelände sollte Ende diesen oder Anfang kommenden Jahres sein. Neben dem Logistikzentrum selbst sollten auf dem Grundstück unter anderem auch Abstellplätze für Lastwagen entstehen. Der maßgebliche Bebauungsplan "Am alten Flughafen III" ist seit wenigen Tagen in Kraft.