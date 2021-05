Pandemische Jubiläums-Leiden beim MTV 1846 Gießen

Symbolfoto: Bröder/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gut, es war ein doch etwas gewolltes Jubiläum, damals vor fünf Jahren. 170 Jahre sollten gefeiert werden am Heegstrauchweg, nicht opulent, nicht ausufernd, aber mit einem Sporttag wollte man die krumme runde Zahl "170" hoch- leben lassen. Und dann standen die Organisatoren an einem Samstagmorgen unterm Dach: Regen, Gewitter, prasselnde Wassermassen, Überschwemmungsgefahr vom angrenzenden Klingelbach. Die 170-Jahr-Feier anno 2016 war ins Wasser gefallen. Im wahrsten Sinne.

Mario Bröder, hauptamtlicher Geschäftsführer seit 1997, erinnert sich noch lebhaft daran, hat aber gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Mehmet Tanriverdi, dem 2. Vorsitzenden Norbert Leidinger-Müller und der gesamten Vereinsfamilie an dem nun deutlich eingeschränkteren und nach wie vor unsicheren Jubiläumsprogramm zum 175. Geburtstag mehr zu kauen.

Von den Sportevents und Spielefesten, die auf der ebenso ein- wie ausladenden Anlage des MTV 1846 Gießen hätten stattfinden sollen, ist nichts übrig geblieben. Der Gauturntag, vom Juni 2020 bereits auf dieses Jahr verschoben, findet nicht statt, Jugendfußballturnier: Geht nicht, eine Abteilungs-Olympiade der immerhin rund 30 Sparten des größten Gießener Sportvereins - auch Fehlanzeige. Corona, Pandemie, Lock-Down, Stillstand. Ausgerechnet rund um das 175-jährige Bestehen macht die Krise auch den rührigen Vereinsstrategen einen Strich durch die Rechnung. "Vor allem ist es schwer, zu planen und vorher zu sagen, ob man irgendwann nicht doch etwas machen kann", beschreibt Bröder das Dilemma, das alle (be)trifft. So auch das Jubiläum. Noch steht der Plan, den Festakt im Volksbank Forum durchzuführen. Mit 250 geladenen Gästen am 29. Oktober. "Final werden wir nach den Sommerferien schauen, ob das so möglich ist", sagt Bröder über die Unwägbarkeiten der Pandemie. Immerhin ist bereits eine umfangreiche, informative und schön anzuschauende Fest-Broschüre entstanden, die den Verein in vielen Facetten vorstellt. "Die soll im Juni fertig sein, um dann verteilt zu werden", blickt Bröder voraus. "Im Jahr 2020 hatten viele Vereine bereits das gleiche Problem, da gab es ungeheuer viele, die ihren 100. Geburtstag feiern wollten", blickt der Geschäftsführer über den MTV-Tellerrand auf die Vereins-Malaisen. Die nach einem Jahr des Stillstandes mit nur temporär begrenztem Vereinsleben weit schwerer wiegen, als das Gewicht einer geplatzten Jubiläumsfeier.

Fotos Symbolfoto: Bröder/Archiv Mario Bröder 2

Konnte Mehmet Tanriverdi in einem Interview nach dem ersten Lockdown im Frühsommer des Vorjahres noch erfreut feststellen, dass man kaum Austritte zu verzeichnen habe, was sich bis Ende des Jahres in etwa so hielt, so "haben wir die Vereinsaustritte jetzt vermehrt und sehr spürbar", sagt Mario Bröder, der nach der Mitgliederzahl von 2400 vor der Krise befürchtet, "im Sommer nach unten auf die 2000er-Marke zuzusteuern". Mittlerweile fehlen nicht nur die Neumitglieder (wo kein Angebot, da keine Nachfrage), auch sei die übliche Fluktuation um jene Austritte gestiegen, die in Kurse oder seit einem Jahr nicht mehr stattfindenden Hallen-Sportarten nicht mehr den Vereinsbeitrag investieren wollen, der "bei einem Stadtverein mit so viel eigener Infrastruktur und Trainern natürlich höher ist als bei einem Dorfverein." Die Solidarität sei schon noch groß, aber gerade Studierende, die in den neuen Trendsportarten derzeit nicht zum Zuge kämen und keine langjährige Bindung an den MTV haben, oder auch ältere Herrschaften, die seit einem Jahr in ihren Seniorensportgruppen nicht aktiv werden dürfen, verlassen den Verein. Immerhin, sagt Bröder, habe man insofern Glück im Unglück, als dass aufgrund der im letzten Jahr erhaltenen Beihilfen und Zuschüsse sowie der Einsparungen von Startgebühren, Strom, Wasser, Heizung die finanzielle Lage stabil sei. Auch die Gastronomie zahle weiter die Pacht, das mexikanische Restaurant bietet nach wie vor Essen zum Mitnehmen an. Kleine Hoffnungsschimmer im großen Seuchenmeer des Jubiläums. "Davon abgesehen hoffe ich einfach, dass es bald wieder losgehen kann. Es fehlt das Leben auf dem Gelände." Bedauert Mario Bröder. Und steht damit nicht alleine da.