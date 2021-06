Parkleitsystem für Gießener Johannesstraße ist in Betrieb

Lohnt es sich, von der Südanlage in die Johannesstraße einzubiegen? Darüber geben die Leuchttafeln ab sofort Aufschluss. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Viereinhalb Monate fragten sich Autofahrer in der Südanlage, was die zwei schwarzen quadratischen Schilder auf den beiden Fahrbahnseiten wohl bedeuten sollten. Anfang Februar installiert, zeigen sie seit diesen Tagen nun tatsächlich gut sichtbar an, ob es sich denn lohnt, zur Parkplatzsuche über die Goethe- in die Johannesstraße einzubiegen. Damit sind sie Bestandteil des Verkehrsleitsystems. Auf großen Leuchttafeln in beiden Richtungen können die Autofahrer erkennen, wie viele normale freie Parkplätze vorhanden sind, wie viele für E-Autos und wie viele für Behinderte. Die Kapazitäten werden optisch mittels Sensoren erfasst. Ist die Anzahl in grüner Farbe dargestellt, bedeutet dies, dass es genügend freie Parkplätze gibt. Gelb steht für eine "kritische Situation" an. Rot signalisiert: Besser weiterfahren und das nächste Parkhaus ansteuern. Fünf Anzeigezeilen sind vorhanden. Bei der Präsentation sprach Bürgermeister Peter Neidel von einem "erfolgreichen Einstieg in das digitale Parkraummanagement".

Auch mit Blick auf die gewöhnlich zahlreichen Tiefbaumaßnahmen und Umleitungen in der Stadt kann die Tafel Hilfe bieten. Denn das Stecksystem für eine Erweiterung des Displays ermöglicht zusätzliche Infos wie zum Beispiel: "Kongresshallenseite am Berliner Platz gesperrt!" Noch fehlt diese Möglichkeit allerdings.

Eigentlich sollten die Hinweise nach einem vierwöchigen "Lernbetrieb" bereits in der ersten Märzhälfte "aufleuchten". Doch Teile des Parkleitsystems in der Johannesstraße werden über das im Aufbau befindliche städtische Glasfasernetz angesteuert. Und dabei hatte es nach Auskunft der Stadt Verzögerungen im Bauablauf gegeben. Teilweise seien Spezialfirmen zur Glasfasermontage nicht wie geplant verfügbar gewesen. Aufgrund Corona-bedingter Engpässe seien Lieferverzögerungen bei elektronischen Komponenten hinzugekommen.