Parlament beschließt Corona-Hilfen der Stadt Gießen

Auch bei den Benutzungsgebühren der Volkshochschule gilt der Zahlungsaufschub. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSENDie Stadtverordnetenversammlung hat die Maßnahmenpakete des Magistrats zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise am Donnerstag beschlossen. Einstimmig votierte das Gremium für die Möglichkeit zur Stundung von Gewerbesteuern bis zum 31. Dezember und den Zahlungsaufschub einiger städtischer Gebühren, darunter die Kindertagesstättengebühr. Für eine intensive Debatte sorgte nur der Zahlungsaufschub. Denn per Änderungsantrag wollte die Fraktion der Freien Wähler einen Beschluss erreichen, nach dem die Gebühren für nicht erbrachte städtische Leistungen schnellstmöglich erstattet werden. Die FW scheiterten mit ihrem Papier.

"Diese Krise stellt uns vor eine nie da gewesene Situation. Sie erfordert Maßnahmen, für die es keine Blaupausen gibt", sagte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, als sie den Antrag zur Steuerstundung einbrachte. Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus seien nicht nur gesundheitlich. Es gebe unter anderem auch gravierende gewerbliche Einbußen, so die OB, die in diesem Zusammenhang auf das Maßnahmenpaket der Bundesregierung verwies. "Wir wollen auch als Stadt schnell und unbürokratisch helfen", betonte die OB. Ziel der städtischen Maßnahmen sei es, Belastungen möglichst zügig zu reduzieren und Bürgern und Unternehmen so die Liquidität zu sichern. "Wir wollen ihnen auf diese Weise Zeit verschaffen", erklärte die Sozialdemokratin. Täglich erreichten derzeit 20 Bescheide zur Änderung der Vorauszahlungen der Gewerbesteuer die Kämmerei.

Öffentliches Koma

"Das ist so noch nie da gewesen", unterstrich Grabe-Bolz die Notwendigkeit der Maßnahmen. Sie hoffe, dass das öffentliche Koma, in dem wir uns derzeit befänden, nicht noch viele Wochen anhalte. Die Voraussetzung für ein Ende sei, dass "die Infektionen nicht mehr so schnell ansteigen. Wenn sich alle an die Maßnahmen halten, kann das gelingen", resümierte die Rathauschefin. Bei der Einbringung des Antrags zum Zahlungsaufschub städtischer Gebühren wie jener für die Kindertagesstätten erklärte sie den Hintergrund der Entscheidung für Aufschub. Im Moment stünden in der Verwaltung nicht die Kräfte zur Verfügung, jeden Einzelfall zu prüfen. Dies beschrieb die OB als nötig, unter anderem, weil beispielsweise viele Eltern die Notbetreuung in den Kindertagesstätten nutzten. Eine Abrechnung tatsächlich fälliger Gebühren will der Magistrat erst im Nachhinein durchführen.

Mit nur einem weiteren Redner verlief die Debatte zum Thema Steuerstundungen kurz. Matthias Riedl, Fraktionsvorsitzender der "Gießener Linke", teilte mit, dass seine Fraktion die Maßnahmen begrüße, allerdings weitere soziale Maßnahmen anrege. Intensiv diskutiert wurde dagegen der Zahlungsaufschub für einige städtische Gebühren bis längstens zum 30. September. "Es ist ein gehöriger Unterschied, ob ich Gebühren stunde oder gar nicht erst anfallen lasse", unterstrich Fraktionsvorsitzender Heiner Geißler, der den Antrag der Freien Wähler einbrachte. Sie forderten die Gebührenerstattung, aber im Antrag des Magistrats "steht nirgends geschrieben, dass die Regierungskoalition die Gebühren wirklich erlassen will", so Geißler. "Wir wollen jetzt noch keine endgültige Entscheidung", entgegnete Bürgermeister Peter Neidel. Das Thema Gebühren sei so vielschichtig, dass der Magistrat später auf ein geordnetes Verfahren bei der Abrechnung setze. Jetzt stehe zunächst die unmittelbare Entlastung durch Stundung im Fokus. "Natürlich werden wir in weiten Bereichen auf Leistungen verzichten", antwortete Neidel den Freien Wählern. In der aktuellen Situation sei es jetzt jedoch verfrüht, einzelne Bereiche rauszugreifen. Stadträtin Gerda Weigel-Greilich pflichtete bei und verwies etwa darauf, dass eine Entscheidung, zum jetzigen Zeitpunkt Gebühren zu erlassen, nicht durch den Haushalt gedeckt sei. "Auch ich möchte mich ganz stark für ein geordnetes Verfahren einsetzen", brachte sich die OB in die Debatte ein. Sie könne den Ansatz der Freien Wähler teilen. Allerdings handele es sich bei den Gebühren um so viele Vorgänge, dass ein geordnetes und sozial gerechtes Verfahren im Nachhinein notwendig sei. Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Christopher Nübel machte deutlich, dass es für eine endgültige Entscheidung zu früh sei, da wichtige Zahlen zum aktuellen Zeitpunkt als Entscheidungsgrundlage fehlten.