Parole "maximal digital" nicht nur an JLU Gießen

Virtuelle Hochschule: Im Sommersemester muss es ganz ohne Gedrängel im Hörsaal gehen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (lhe/hh). Die Corona-Krise stellt die Hochschulen in Hessen vor große Herausforderungen. Am Ostermontag erklärte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina: "An den Universitäten und Hochschulen soll das Sommersemester weitgehend als online/home-learning-Semster zu Ende geführt werden." Und bereits seit Wochen arbeiten an den Universitäten viele Professoren, aber auch Verwaltung und Rechenzentren daran, dass der Einstieg in die Distanzlehre ab dem 20. April gelingt. Es wird also für Studierende und Lehrende eine echte Mammutaufgabe sein. Für die Justus-Liebig-Universität (JLU) kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu: Sie war - wie berichtet - Anfang Dezember von einer Cyber-Attacke getroffen worden und musste in einem monatelangen Prozess ihren digitalen Normalzustand herstellen. "Die Vorbereitungen für einen digitalen Einstieg ins Sommersemester waren an der JLU gerade wegen der Folgen des Cyber-Angriffs besonders intensiv und herausfordernd", so Hochschulsprecherin Charlotte Brückner-Ihl. Eine Arbeitsgruppe arbeite in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und dem Hochschulrechenzentrum noch immer mit Hochdruck daran, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Trotzdem gelte: "Der Lehrbetrieb ist maximal digital zu organisieren, in dem Wissen, dass manche Dinge nicht digitalisierbar sind. Insbesondere das Online-Streaming der wichtigsten großen Veranstaltungen wird eine wichtige Rolle spielen." Die Vorbereitungen für das zunächst rein virtuelle Sommersemester seien in einem erweiterten Krisenstab mit den Dekanen intensiv diskutiert und abgestimmt worden. Die Dozenten hätten aber "Spielräume" bei der Ausgestaltung ihrer Digital-Lehre.

Ebenso wie JLU-Präsident Joybrato Mukherjee wendet sich die Präsidentin der Frankfurter Universität, Birgitta Wolff, per Videogruß an die Studierenden. "Dieses Ausnahmesemester wird auch ein großes Experiment. Wer, wenn nicht wir in der Wissenschaft, sollte solche Experimente wagen?"

"Die Dozenten haben ein paar Tage Zeit gehabt, sich was zu überlegen, da wird viel Kreativität an den Tag gelegt", sagt Sebastian Mense, Sprecher der Universität KasselDie Bandbreite reiche von per Livestream übertragenen Vorlesungen über Online-Seminare bis hin zur Einrichtung eines Krisentelefons mit Beratung durch Psychologiestudenten, das als Pflichtpraktikum für Masterstudierende gelte. Was gemacht wird, entscheiden die Fachbereiche selbst. Die Hochschulleitung unterstütze dabei. Das Servicecenter Lehre - eine Einrichtung zur Unterstützung der Lehrenden - informiere über die technischen Möglichkeiten. Auch Erstsemester müssen sich umstellen. "Klassische Einführungsveranstaltungen mit Präsenz sind nicht möglich", erklärt Mense. Die Fachbereiche seien aufgefordert, Ersatzangebote zu entwickeln. Groß sei das Problem aber nicht: Zum Sommersemester gibt es nur wenige Unineulinge an der Hochschule mit 25000 Studierenden. Die Unibibliotheken sind dagegen noch geschlossen - sie sollen aber zumindest den Leihbetrieb wieder aufnehmen.

Die Universität Marburg baut derzeit nach eigenen Angaben die Kapazitäten für die benötigte technische Infrastruktur auf. Denn klar ist: "Web-Konferenzen, Streaming und Lern- und Lehrplattformen wie "Ilias" werden im Sommersemester eine besondere Rolle spielen", teilte die mittelhessische Hochschule mit. "An der Realisierung der Aufgaben für die Online-Lehre arbeiten viele Menschen aus allen Teilen der Universität mit." Für virtuelle Treffen wie Online-Seminare bietet die Hochschule verschiedene Video- und Web-Konferenzdienste an. Die Lehrenden können auch Unterstützung und Beratung bekommen, etwa durch den "Ideenraum zum digital gestützten Lehren und Lernen" und die "Zukunftswerkstatt für digital gestützte Hochschullehre" der Uni.

Neu sind Online-Lern- und Lehrformate an Hessens Hochschulen natürlich nicht. Seit Februar gibt es auch das landesweite Projekt "Digital gestütztes Lehren und Lernen in Hessen", bei dem elf Hochschulen mitmachen, um innovative Konzepte zu erarbeiten. Die Zentralstelle für das Verbundprojekt ist an der Uni Marburg angesiedelt.

Die Technische Universität Darmstadt (TU) will "pragmatisch" ins Semester starten, wie Sprecher Jörg Feuck mitteilte. "Das zentrale E-Learning-Team der TU Darmstadt stellt insbesondere Informationen und Handreichungen bereit, die eine möglichst niedrigschwellige Nutzung mit einfachen technischen Voraussetzungen sowohl bei Lehrenden wie Studierenden ermöglicht." Die Uni biete Studenten und Dozenten verschiedene grundlegende Systeme und Tools an, damit Lehre auch online funktionieren kann.

Da die technischen Voraussetzungen unterschiedlich sind - sich Studierende beispielsweise eine Internetleitung mit anderen in der WG teilen müssen -, rät die Uni zu sogenannten asynchronen Angeboten: Es gehe also um die Bereitstellung von digitalen Materialien - Text vor Audio vor Video - und möglichst niedrigschwellige Kommunikations- und Übungsszenarien, erläuterte der TU-Sprecher. "Wo es bestimmte Lehrveranstaltungsformate erfordern, werden diese durch synchrone Settings, zum Beispiel Web-Meetings und Live-Streamings, ergänzt."

Die Studierendenvertretung Asta forderte indes, dass das bevorstehende Sommersemester 2020 ein Nichtsemester werden soll. "Dieser Begriff mag missverständlich sein, meint aber nicht, dass das Semester in Gänze ausfällt", hieß es. Allerdings dürfe jenen, die schlechte Voraussetzungen hätten und keine Studienleistungen erwerben könnten, keine Nachteile entstehen. Es sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, dass Lehrangebote digital aufrechterhalten werden sollen. "Allerdings muss hinterfragt werden, ob denn alle Studierende gleichermaßen die Möglichkeit haben, die E-Learning Angebote wahrzunehmen", hieß es beim Asta. Viele Studierende könnten diese Angebote wegen technischer Probleme nicht nutzen, weil etwa die Internetverbindung nicht stabil genug sei oder der Laptop defekt.

"Auch in diesem "Ausnahmesemester" haben wir den Anspruch, dass es für alle Studierende möglich sein soll, die notwendigen 30 Kreditpunkte zu erwerben", erklärt Frankfurts Unipräsidentin. "Aber selbst dann, wenn Studierende - aus welchen Gründen auch immer - das virtuelle Angebot nicht nutzen können, dürfen ihnen daraus keinerlei Nachteile entstehen." Das Semester werde weder auf die Regelstudienzeit noch aufs Bafög angerechnet.

Technisch stünde neben der uni-eigenen Plattform Olat auch die Videokonferenz-App Zoom zur Verfügung. "Wir haben viele Zoom-Lizenzen gekauft, die bis zu 300 Teilnehmer parallel nutzen können, ausbaubar sogar bis 1000". Sie betont aber auch: "Wir brauchen viel Kreativität bei der Entwicklung unterschiedlicher didaktischer Formen." Und bei praxisorientierten Studiengängen, wie den Sportwissenschaften, werde an "corona-kompatiblen Lösungen" gebastelt.