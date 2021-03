Parteien zur Stadtgestaltung

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Zu der am 14. März stattfindenden Kommunalwahl hat die Bürgerinitiative Historische Mitte Gießen die sieben derzeit im Stadtparlament vertretenen Parteien angeschrieben und um Stellungnahme zu den Themenkomplexen Denkmalpflege und Stadtbildgestaltung gebeten. Neun Fragen wurden den Parteien gestellt, die sich zum einen allgemein zu Stadtgeschichte und Stadtentwicklung, zum anderen sich aber auch zu konkreten Punkten wie der Umgestaltung von Straßen und Plätzen in der Innenstadt, beispielsweise dem Brandplatz, positionieren konnten, schreibt der stellvertretende Vorsitzende der BI, Peter Eschke, in einer Pressemitteilung. Abgefragt wurde auch die Einstellung zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirates für Neubau- und Sanierungsobjekte in der Stadt. Auch wollte die BI wissen, wie sich die Parteien zu zwei Innenstadtbuslinien positionieren, die die Innenstadt mit P+R-Parkplätzen verbinden könnten. „Wir freuen uns über die Antworten der Parteien CDU, Bündnis 90/Die Grünen, AfD, FDP und Gießener Linke. Die übrigen Parteien, die derzeit im Parlament vertreten sind, haben auf die Umfrage nicht geantwortet“, so Eschke.

Die Stellungnahmen sind nachzulesen unter https://bi-giessen.de.