Pascoe-Chronik online veröffentlicht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Friedrich H. Pascoe war ein Pionier seiner Zeit. Ideenreichtum und Erfindungsgeist waren der Antrieb für sein außergewöhnliches Apothekerdasein. Damit legte er den Grundstein für das Unternehmen Pascoe Naturmedizin. Über die bewegte Unternehmensgeschichte wurde nun eine Chronik veröffentlicht. In den chronologisch aufgebauten Kapiteln werden die einzelnen Generationen mit den Herausforderungen ihrer Zeit dargestellt. Mit Fotos und Dokumenten aus der Pascoe-Geschichte lädt das digitale Werk zur Zeitreise ein. Auch die inzwischen dritte Generation, vertreten durch das geschäftsführende Ehepaar Annette D. und Jürgen F. Pascoe, gibt einen Einblick, wie sie die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern. In den Kapiteln sind mehr als ein Jahrhundert Pascoe mitzuerleben. Mit einem liebevollen Blick in die Vergangenheit und einem interessanten Ausblick in die Zukunft möchte sich das Unternehmen mit der „Pascoe-Chronik“ bei allen bedanken, die am Erfolg mitgewirkt haben und dem Unternehmen zum Teil seit Jahrzehnten die Treue halten. Die Pascoe-Chronik steht unter www.pascoe.de/unternehmen/chronik in Textform und als PDF zum Download bereit.