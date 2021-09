Passendes Studium finden

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Begabungen erkennen und Selbstreflexion fördern“ lautete das Thema der diesjährigen Lehrkräftefortbildung im Rahmen der „Friedberger Informationstage“. 18 Pädagogen nutzten das gemeinsame Angebot der Technischen Hochschule Mittelhessen und des Staatlichen Schulamts für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis. Ziel der Online-Veranstaltung war es, „Lehrerinnen und Lehrern Methoden und wichtiges Know-how an die Hand zu geben, mit denen sie die Selbstreflexion ihrer Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- und Studienorientierung unterstützen können“, erläuterte David Loch von der Zentralen Studienberatung der THM.

Referent Tilman Grüneberg gab zum Einstieg einen Überblick über Methoden der Studienorientierung. Anschließend stellten David Loch und Kristin Meier von der Zentralen Studienberatung die Orientierungsangebote für Studieninteressierte an der THM vor. Florian Cöster vom Staatlichen Schulamt gab zum Abschluss einen Ausblick auf den Schülerinfotag im Herbst. Dieser zweite Teil der Friedberger Informationstage soll jungen Leuten Gelegenheit geben, die THM als akademische Ausbildungseinrichtung kennenzulernen. Sie sollen eine fundierte Entscheidung über ihren weiteren Qualifikationsweg und ihre künftige berufliche Entwicklung treffen können. Den Schülerinfotag bietet die Hochschule am 9. November online an. Weitere Informationen dazu gibt es unter go.thm.de/fit.