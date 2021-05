Patenschaften für sozial benachteiligte Kinder in Gießen

Starten die Aktion: Ira Burg-Männche (links) und Anna Conrad. Foto: Tafel Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Erstmals hat die Tafel Gießen gemeinsam mit J.H. Fuhr eine Einschulungspatenschaft unter dem Motto #EinbesondererTag ins Leben gerufen. Mit der Aktion wollen das Spielwarenfachgeschäft und die Tafel gezielt jene Tafelnutzer unterstützen, deren Kinder im neuen Schuljahr 2021 eingeschult werden.

Sozial benachteiligte Kinder sollen so bestmöglich für den Schulstart mit verschiedenen Materialien ausgestattet werden. Tafel und Spielwaren-Fuhr appellieren an Privatpersonen und Unternehmen aus der Region, die Einschulungspatenschaft durch Geldspenden zu unterstützen. Anna Conrad, Organisationsleiterin der Tafel Gießen, ist Hauptansprechpartnerin. Sie erläutert: "Bis zum 30. April 2021 konnten Eltern, die Bezugsempfänger der Tafel Gießen sind, zwei Dinge mitteilen, die ihr Kind für den Schulstart am dringendsten braucht. Zusammen mit unseren Unterstützern arbeiten wir nun daran, Gutscheine auszustellen, die die Eltern bei unseren Partnerunternehmen wie zum Beispiel J.H. Fuhr einlösen und die benötigten Dinge in Empfang nehmen können." Fast 100 hatten sich gemeldet.

Bei Fuhr stehen ab sofort eine Spendenbox und eine Riesenschultüte mit den speziellen Wünschen der Kinder. "Wir finden es sehr schön, diese für die Kinder wichtige Aktion zu unterstützen und freuen uns schon auf die vielen Menschen, die sich beteiligen werden", so Ira Burg-Männche von Fuhr.

60 Schulranzen, über 30 Schultüten, 40 komplette Schulmaterialien und für 30 Kinder Kleidung für den besonderen Tag werden benötigt, so Conrad.

Um diesen Bedarf zu decken, freut sich die Tafel Gießen über Geldspenden in die Spendenboxen bei Fuhr und per Überweisung auf das Konto des Diakonischen Werkes Gießen, IBAN DE58 5135 0025 0200 5135 08, Verwendungszweck "ein besonderer Tag".