"Pausenexpress" an JLU Gießen sorgt auch online für "neue Energie"

Im Rahmen des "JLU-Pausenexpress" werden Uni-Mitarbeiter normalerweise von Trainern am Arbeitsplatz angeleitet. Archivfoto: ahs-Bildarchiv/Bräutigam

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Wer in Vollzeit am Schreibtisch tätig ist, verbringt umgerechnet circa neun Jahre seines Lebens sitzend am Arbeitsplatz. Durch die Haltung können schmerzhafte Verspannungen in Nacken, Kopf und Rücken entstehen. Bereits seit 2013 bietet der Allgemeine Hochschulsport (ahs) an der Justus-Liebig-Universität (JLU) kleine Bewegungseinheiten per "Pausenexpress" an, die diese Beschwerden lindern sollen. Wo normalerweise Trainer für Mobilisations-, Kräftigungs-, Dehnungs- und Entspannungsübungen direkt in den Büros der Uni-Beschäftigten vorbeischauen, wird inzwischen wegen der Corona-Regelungen auf Video-Meetings ausgewichen. So können sich auch Mitarbeiter aus dem Homeoffice zu dem Gesundheitsangebot, das zur regulären Arbeitszeit zählt, zuschalten.

Nicht schweißtreibend

Die Schreibtischtätigkeit wird mit dem "JLU-Pausenexpress" an einem Tag in der Woche für 15 Minuten unterbrochen und aktiv gestaltet. Durch die Übungen in der Bewegungspause seien die Teilnehmer "im Anschluss wieder entspannter" und könnten in der Folge "mit neuer Energie" ihre Arbeit wieder aufnehmen, teilt Lena Schalski, die Leiterin des ahs, auf Anfrage mit. "Darüber hinaus bekommen sie wertvolle Tipps für ihren Arbeitsalltag, um sowohl psychischen als auch physischen Belastungen, etwa Verspannungen durch langes Sitzen oder Stress durch Zeit- und Termindruck, präventiv entgegenzuwirken."

Insgesamt 23 Kurse des Gesundheitsprogramms hat das ahs-Team im Sommersemester bereits online realisiert. Knapp 120 JLU-Beschäftigte haben sich für die "erste Runde" des digitalen "Pausenexpress" angemeldet. Nun ist der zweite Trainingszeitraum gestartet. Für die Dauer von sechs Wochen werden qualifizierte Trainer spezielle Übungen zur Stärkung und Entspannung von Rumpf-, Schulter-, Rücken- und Nackenmuskulatur anleiten. Große Vorbereitungen sind für diese "aktive Pause" nicht notwendig. "Es entsteht kein Zeitverlust", betont Schalski. Die Trainingseinheiten seien zwar effektiv, aber nicht schweißtreibend. "Durch die niedrigere Intensität der Übungen ist auch kein Kleidungswechsel notwendig." Auch spezielle Sportgeräte werden nicht benötigt, stattdessen kommen Alltagsgegenstände wie Bücher, Wasserflaschen oder Handtücher zum Einsatz. Wie auch die analoge Variante findet das Angebot in Absprache mit dem Präsidium während der Arbeitszeit statt.

Fotos Im Rahmen des "JLU-Pausenexpress" werden Uni-Mitarbeiter normalerweise von Trainern am Arbeitsplatz angeleitet. Archivfoto: ahs-Bildarchiv/Bräutigam Das Angebot findet nun per Videokonferenz statt. So können auch Beschäftigte im Homeoffice weiterhin "aktive Pausen" einlegen. Foto: ahs-Bildarchiv 2

Durch das digitale Angebot ist es trotz unterschiedlicher Arbeitsorte möglich, gemeinsam mit Kollegen "auf Abstand" teilzunehmen. Per Videokonferenz - über den Anbieter Cisco Webex - wird der Trainer entweder direkt am Arbeitsplatz an der JLU oder im Homeoffice zugeschaltet. Falls gewünscht, können sich die Kollegen über die Webcam von Smartphone oder Laptop während des kurzen Trainings sehen. Bei der Anmeldung "lohnt es sich, schnell zu sein", so Lena Schalski. Zunächst bucht ein Mitglied einer Bürogemeinschaft - mindestens vier und maximal sieben Teilnehmer - stellvertretend den Kurs über das Onlinesystem des ahs. Mit der Bestätigung erhält diese Person per Mail ein Passwort, das an die Kollegen weitergeleitet wird, sodass die Uni-Beschäftigten in ihren gewünschten Teams gemeinsam den kostenfreien "JLU-Pausenexpress" erleben können. Bei freien Kapazitäten ist eine Anmeldung auch nach dem Kursstart noch möglich. In der Regel seien die Plätze aber rasch ausgebucht.

Auswirkungen im Alltag

Der ahs hat für den "JLU-Pausenexpress" bereits viele positive Rückmeldungen erhalten. Diese zeigten, dass das Angebot "tatsächlich zu erhöhter Motivation und mehr Bewegung und Sport im Alltag" führe, verdeutlicht Schalski. Und somit könne der "Pausenexpress" ebenso "zu einer Steigerung der Selbstfürsorge für die eigene Gesundheit" beitragen.