Pendler in Sorge um Mindestabstand im Zug von Gießen nach Frankfurt

GiessenWenn weniger Menschen unterwegs sind, gibt es zwangsläufig weniger Fahrgäste, die in Zeiten des grassierenden Coronavirus den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Daher gilt bei den Gießener Stadtbussen seit diesem Montag vorerst auf allen Linien der Samstagsfahrplan. Und natürlich sind auch die Zugverbindungen angepasst worden, etwa auf der Strecke von Gießen nach Frankfurt, die über Butzbach, Bad Nauheim und Friedberg führt. Die Deutsche Bahn (DB) selbst appelliert auf ihrer Internetseite, in den kommenden Wochen nur zu reisen, "wenn es unumgänglich ist", und auf "tagestouristische Aktivitäten zu verzichten". Allerdings, moniert ein Leser, seien nicht nur die Fahrpläne zeitlich ausgedünnt, sondern auch die Transportkapazitäten reduziert worden - auf Abstand zu bleiben, sei dann nicht immer leicht.

"Die meisten Züge fahren stark verkürzt, meistens mit nur einem Triebwagen. Dadurch sind die morgendlichen und abendlichen Züge teilweise so sehr gefüllt, dass sehr viele Fahrgäste eng beieinanderstehen müssen. In Zeiten der vorbeugenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Covid 19-Erregers ist diese Situation alles andere als förderlich und in meinen Augen mehr als fahrlässig", beklagt der Leser. Wie er müssten nämlich viele Bürger weiterhin zur Arbeit pendeln, die mitunter in "systemrelevanten Berufen" tätig sind oder aus anderen Gründen eben kein Homeoffice machen können. Daran aber hätten DB und Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) offenbar nicht gedacht.

Zusätzlicher Wagen für RB 40

"Für den RMV und seine Partner hat in dieser außergewöhnlichen Lage ein stabiles Grundangebot oberste Priorität. Ziel ist dabei, auch bei weniger verfügbarem Personal einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen und kurzfristige Ausfälle so gut es geht zu vermeiden", teilt RMV-Pressesprecherin Vanessa Rehermann auf Anfrage des Anzeigers mit. In einigen Regionen müsse dies mit "deutlich weniger Mitarbeitern" gelingen. Es handele sich also um einen "Kompromiss des Machbaren, um das Beste für unsere Kunden zu erreichen". Sofern es auf einer Linie jedoch regelmäßig dazu komme, "dass zu einer bestimmten Zeit der Mindestabstand zwischen den Fahrgästen nicht eingehalten werden kann, prüfen wir selbstverständlich gemeinsam mit unseren Partnern, inwiefern weitere Fahrplananpassungen möglich sind", ergänzt Rehermann.

Im konkreten Fall der Strecke Gießen - Frankfurt habe die Deutsche Bahn zumindest kurzfristig zusagen können, dass ab dem gestrigen Dienstag die gut nachgefragte Verbindung der Regionalbahn 40 Richtung Frankfurt mit Abfahrt um 4.24 Uhr in Dillenburg ab dem Halt in Gießen (Abfahrt 5.10 Uhr) mit einem zusätzlichen Wagen ausgestattet sei. Dieser Zug stoppt auch in Butzbach (5.30 Uhr) und Friedberg (5.41 Uhr). "Hinsichtlich der weiteren Verbindungen stehen wir nach wie vor im engen Austausch mit den Verkehrsunternehmen."

Erst in der vergangenen Woche hatte der Fahrgastverband "Pro Bahn" die Kürzungen auf der Lahntal- und der Vogelsbergbahn kritisiert. Die letzten Fahrten schon kurz nach 19 Uhr enden zu lassen, sei "unverantwortlich". Tagsüber bestehe zudem nur noch ein "völlig inakzeptabler" Zwei-Stunden-Takt, der lediglich durch die RB 45 der Hessischen Landesbahn zwischen Fulda, Gießen und Limburg abgedeckt werde. Die Regional-Expresszüge zwischen Gießen und Koblenz über Wetzlar und Weilburg (RE 25) entfallen komplett. Eine vernünftige Grundversorgung bedürfe einer stündlichen Verkehrsbedienung am Tag und eines Betriebes bis 22 Uhr.