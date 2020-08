Personalnot in Kardiologie am Uniklinikum Gießen

Archivfoto: Friese

GIESSEN. Bereits im November hatte der Betriebsrat des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) vor einem "akuten Pflegekräftemangel" gewarnt, als zeitweise sogar einige Stationen geschlossen werden mussten. Aktuell gibt es offenbar Probleme in der Kardiologie. Eigentlich müssten dort pro Schicht jeweils vier Pflegekräfte 37 Betten betreuen. Nach Informationen aus dem Pflegebereich könne derzeit aber nur eine Besetzung durch zwei examinierte Pflegekräfte gewährleistet werden. Geschlossen würden die Personallücken durch Schüler, Praktikanten und Pflegeservicekräfte, obwohl das vom Gesetzgeber gar nicht vorgesehen sei. So oder so bleibe die meiste Arbeit an den beiden examinierten Pflegern hängen.

UKGM-Pressesprecher Frank Steibli bestätigte auf Anfrage, dass derzeit in der Kardiologie einige Betten geschlossen seien. Grund seien "krankheitsbedingte Ausfälle", die aber in der Pflege durch andere Stationen, die unterstützten, ausgeglichen würden. "Eine komplette Schließung der kardiologischen Normalstation droht nicht", versichert Steibli.

Im Pflegebereich sieht man das freilich nicht ganz so optimistisch. Durch die Schließung von 14 Betten habe man momentan zwar nur 23 Plätze für Herzpatienten; aufgrund des hohen Durchlaufs käme man aber doch wieder deutlich über 40 Patienten am Tag, sodass dann vom Gesetzgeber eigentlich wieder eine Vierer-Besetzung vorgeschrieben sei.

Zwar ist der Mangel an Pflegekräften kein Gießener Problem. Experten gehen davon aus, dass bis 2025 voraussichtlich 80 000 Vollkräfte in den Krankenhäusern und weitere 80 000 Pflegefachkräfte in der Altenpflege fehlen werden. Hausgemacht sei jedoch "die mangelnde Wertschätzung und miserable Bezahlung für Pflegekräfte am UKGM", hatte im vergangenen November der Betriebsratsvorsitzende Klaus Hanschur moniert. Noch vor wenigen Jahren wären viele Nachwuchspfleger nach ihrer Ausbildung gerne am UKGM geblieben. Die Geschäftsführung habe das damals stolz den "Klebeeffekt" genannt. Doch daraus sei mittlerweile ein "Tefloneffekt" geworden. Andere Krankenhäuser in Gießen oder auch Wetzlar würden nicht nur Pflegekräften, sondern auch Ärzten deutlich mehr zahlen als das UKGM.

Durch den Personalengpass nehme auch der psychische Druck zu, denn eine Pflegekraft trage eine große Verantwortung für die ihr anvertrauten Patienten, hatte Hanschur damals gesagt: "Es gibt genug Pflegekräfte, die nachts nicht schlafen können, weil sie nicht sicher sind, ob sie auch wirklich jeden Patienten versorgt haben."