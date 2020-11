Persönlich für Kunden da

Jetzt teilen:

GIESSEN - Barmer-Versicherte können den persönlichen Betreuungsservice in Gießen auch weiterhin nutzen: Die Barmer-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 82 bleibt geöffnet. "Unseren Kundinnen und Kunden sind wir gerade als Krankenkasse verpflichtet, trotz und gerade wegen der Gesundheitskrise für sie da zu sein", sagt Regionalgeschäftsführer Steffen Reucker. Alternativ gäbe es eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung über das Telefon, via E-Mail und das Internet. "Um mögliche Wartezeiten zu vermeiden, kann für eine Beratung vor Ort einTermin vereinbart werden", so Reucker.