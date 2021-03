Perspektive nach Abschluss von Klasse 9

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Aliceschule bietet ab dem kommenden Schuljahr eine neue Schulform an: Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA). Sie spricht alle interessierten Schüler an, die nach der Klasse 9 einen Anschluss suchen. Zum Stundenplan gehören die allgemeinbildenden Fächer sowie der berufsbezogene Unterricht in den Schwerpunkten Sozialwesen, Ernährung und Hauswirtschaft, Körperpflege und Gastronomie.

"Wir unterrichten alle Fächer in kleinen Lerngruppen und bieten erfahrene multiprofessionelle Teams, die die Schüler und Schülerinnen umfassend bei der Berufswahl und dem Bewerbungsprozess beraten und unterstützen", heißt es in einer Pressemitteilung der Beruflichen Schule.

Ziel sei es, eine individuelle und passgenaue Anschlussperspektive zu entwickeln. In BÜA können die Schüler ihren Weg in eine Ausbildung finden, einen Berufsorientierten Abschluss, einen Hauptschulabschluss oder den Mittleren Abschluss (Realschulabschluss) erlangen, um in die vielfältigen Möglichkeiten der Berufs- und Arbeitswelt einzusteigen. Außerdem werden sie auf dem Weg direkt in eine Ausbildung unterstützt. Interessierte erhalten Auskunft dienstags von 9 bis 11 Uhr unter der Nummer 0641/306-3507, per Mail an bianca.gerner@alice.schule sowie unter www.aliceschule-giessen.de.