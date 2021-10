Peter Neidel als Bürgermeister von Gießen abberufen

Seit Donnerstag ist Peter Neidel (Mitte) - hier bei der Einweihung einer Radstation - als Bürgermeister abberufen. Archivfoto: Scholz

GIESSEN - Peter Neidel ist nicht mehr Bürgermeister der Universitätsstadt Gießen. Mit den Stimmen der Koalition aus Grünen, SPD und Gießener Linke sowie einigen Stimmen von Gigg+Volt und Der Partei hat die Stadtverordnetenversammlung den Christdemokraten am Donnerstagabend in der Allendorfer Sport- und Kulturhalle von seinem Amt abberufen. "Ich habe Peter Neidel als sachlich orientierten, kompetenten und freundlichen Kollegen kennengelernt", lobte Stadtverordnetenvorsteher Joachim Grußdorf von den Grünen den Unionspolitiker. Neidels Amtszeit endete um Mitternacht und damit wenige Stunden nach seiner Abwahl, gegen die CDU, FDP, Freie Wähler und AfD stimmten. Zwei Stadtverordnete der Fraktionsgemeinschaft Gigg+Volt enthielten sich.

Eigentlich wäre Neidel, der sein Amt als Bürgermeister am 1. November 2018 angetreten hatte, noch einige Jahre im Dienst der Universitätsstadt. Doch mit den veränderten Mehrheiten nach der Kommunalwahl, die zur Ablösung der Koalition aus SPD, CDU und Grünen durch die grün-rot-rote Partnerschaft geführt haben, ändern sich die Verhältnisse im Magistrat.

"Ich bin froh und dankbar, dass ich die letzten fünf Jahre in meiner Geburtsstadt als hauptamtlicher Politiker wirken, und sie mitgestalten und entwickeln konnte", erklärte der Christdemokrat. Durch das Zusammenwirken von Gremien, Verwaltung und Bürgern habe sich Gießen in dieser Phase sehr positiv entwickelt. Beim Blick auf die eigene Bilanz hob der gebürtige Gießener unter anderem die Veränderungen im Ordnungsamt hervor. Dort habe er etwa die Ordnungspolizei als eigene Abteilung aufgestellt und der Verkehrstechnik mehr Bedeutung gegeben. Zudem habe das Amt die mobile Wache erhalten. Neidel verwies darauf, dass er die ersten Fahrradstraßen in Gießen eingeführt, und zahlreiche neue Radwege geschaffen habe. Aus seiner Sicht sei es ein "Schlag ins Gesicht der Bürger von Rödgen", das Neubaugebiet "In der Roos" auszubremsen, wandte sich der Politiker direkt an die neue Koalition. Wegen der Abwahl sei es für Peter Neidel und die Union kein guter Tag, führte Frederik Bouffier aus. Der Fraktionsgeschäftsführer der CDU lobte die Arbeit des scheidenden Bürgermeisters und verwies darauf, dass "Peter Neidel kein Lautsprecher ist, sondern ein kluger, seriöser und sorgfältiger Mann, der für die Stadt viel bewegen konnte." Neben der Neuaufstellung der Ordnungspolizei wies Bouffier in diesem Kontext darauf hin, dass der Unionspolitiker das Thema "In der Roos" befriedet habe. "Ihm ist es zu verdanken, dass wir endlich das Samen-Hahn-Gelände bebauen können. Bei der Alten Post hat Peter Neidel die politischen Weichenstellungen vorgenommen", so der Fraktionsgeschäftsführer. Als Union sei man stolz auf die Arbeit des Politikers, der einen besonnenen und menschlich anständigen Stil pflege. Neidel habe sich "um die Stadt sehr verdient gemacht und Maßstäbe gesetzt", so Bouffier.

INTERVIEW MIT PETER NEIDEL Seit 2016 gehörte Peter Neidel dem hauptamtlichen Magistrat an, zunächst als Stadtrat, ab 2018 als Bürgermeister. Im Gespräch mit dieser Zeitung blickt der Christdemokrat, der gegen Anita Schneider (SPD) in der Stichwahl um das Amt des Landrats steht, auf die Gießener Jahre zurück. Der Gießener Magistrat war Ihre erste Station als hauptamtlicher Politiker. Würden Sie den Beruf weiterempfehlen? Ja, aber mit Einschränkungen. Ich habe es als Ehre empfunden, meine Geburtsstadt mit gestalten und entwickeln zu können. Es hat mir auch Freude bereitet, in Abstimmung mit den Mitarbeitern in der Verwaltung, den politischen Gremien und den Bürgerinnen und Bürgern Wege zu finden, die Stadt für die Menschen attraktiver und lebenswerter zu gestalten. Allerdings ist es eine sehr zeitintensive Aufgabe. Wer also aufwendige Hobbys betreibt oder großen Wert auf Freizeit legt, sollte es sich gut überlegen. Welche zentrale Erkenntnis haben Sie in den letzten Jahren als Stadtrat und Bürgermeister gewonnen? Dass sich in der Politik nicht immer das bessere Argument durchsetzt. Was muss man unbedingt an persönlichen Eigenschaften besitzen, um als hauptamtlicher Politiker zu bestehen? Resilienz. Hat es Entscheidungen in den letzten Jahren gegeben, die Sie heute anders treffen würden? Als hauptamtlicher Dezernent hatte ich in den fünf Jahren meiner Amtszeit eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen, jeden Tag. Es wäre vermessen zu behaupten, dass ich in der Rückschau das eine oder andere nicht vielleicht etwas anders entschieden hätte. Mit der Bilanz meiner Amtszeit und den wesentlichen Entscheidungen bin ich aber sehr zufrieden. Was war Ihr größter Erfolg in den vergangenen fünf Jahren? Es ist nie der Erfolg eines Einzelnen. Am schwierigsten und für mich am bedeutendsten war die Rettung der Alten Post und die vertraglich gesicherte Wiederbebauung des Samen-Hahn-Geländes. Ich bin froh, dass ich nach Jahren des Stillstandes dazu einen wesentlichen Beitrag leisten konnte. Haben Sie Ihre Entscheidung, hauptamtlich Politik zu machen, je bereut? Nein. (olz)

Bereits zu Sitzungsbeginn hatte es Diskussionen um die Abwahl des Bürgermeisters gegeben. Denn ursprünglich war sie als Antrag der Koalition gemäß der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung in Teil B der Tagesordnung "Anträge der Fraktionen" vorgesehen. Da es sich aber um den letzten möglichen Termin für die Abwahl gehandelt habe, und bei der Länge der Tagesordnung die Gefahr bestand, dass der Punkt am Donnerstagabend nicht mehr aufgerufen worden wäre, wurde der Tagesordnungspunkt in Teil A "Vorlagen des Magistrats" vorgezogen. Da unter anderem die CDU Zweifel anmeldete, ob dies gemäß Geschäftsordnung zulässig ist, und eine kurzfristig einberufene Sitzung des Ältestenrats offensichtlich keine Klärung herbeiführen konnte, rügte die Union im weiteren Sitzungsverlauf die durchgeführte Abwahl offiziell. Am Rande der Sitzung verabschiedete sich die Feuerwehr von ihren Dezernenten Peter Neidel.