Petition von Gießener Studierenden ohne Aussicht auf Erfolg

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Endlich wieder Lehre statt Leere im Hörsaal. Aber nicht nur auf dem Campus, sondern auch in der Stadt selbst ist bereits deutlich zu merken, dass die Studierenden allmählich nach Gießen zurückkehren. Denn sowohl die Justus-Liebig-Universität (JLU) als auch die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) streben - mit unterschiedlichen Strategien - deutlich mehr Präsenzformate an (der Anzeiger berichtete). Die JLU etwa setzt flächendeckend auf die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet). So könne sichergestellt werden, "die Auslastung der Lehrräume auf 50 Prozent der normalen Kapazität zu steigern". Die Vorbereitungen für dieses Schutz- und Hygienekonzept laufen seit dem Frühsommer.

Nicht-geimpfte oder nicht-genesene Hochschüler müssen jeweils tagesaktuell negativ-zertifizierte Testergebnisse vorlegen: entweder einen Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder den teureren, aber sichereren PCR-Test mit einer Gültigkeit von 48 Stunden. Gleichzeitig wird betont, dass diese Corona-Tests nicht von der Uni bezahlt würden. Und weil seit dem 11. Oktober dieses Angebot generell nicht mehr umsonst zur Verfügung steht, hat der Student Aron Wuthenow eine Petition gestartet, die von der JLU respektive dem Land Hessen genau diese Kostenübernahme fordert, "um ein unkompliziertes Weiterstudieren" zu gewährleisten. Bisher haben knapp 300 Kommilitonen unterschrieben.

Dass sich an der angekündigten Linie etwas ändern wird, ist allerdings - von einzelnen Ausnahmen abgesehen - nicht zu erwarten. Vor allem wird auf die weiterhin bestehenden Impfoptionen verwiesen, die unentgeltlich wahrgenommen werden können - "zum eigenen Schutz und zum Schutz aller", wie JLU-Sprecherin Charlotte Brückner-Ihl auf Anfrage deutlich macht. Erst am vergangenen Samstag war dies in Kooperation mit einer Arztpraxis erneut der Fall. "Nur mit einer hohen Quote Geimpfter ist die Präsenzlehre überhaupt möglich", erklärt auch Volker Schmidt, Pressesprecher des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Der Initiator der Petition hält die Kostenpflicht für Tests "aus mehreren Gründen für problematisch": Zuvörderst hätten die meisten Studierenden keine feste Einnahmequelle, weshalb sie mit einer "nicht zu stemmenden finanziellen Belastung" konfrontiert würden. Aus Verzweiflung neige dann mancher vielleicht dazu, "Dinge zu tun, die für das Infektionsgeschehen nicht gerade förderlich sind und der Allgemeinheit schaden". Sie könnten zum Beispiel versuchen, "sich mit dem Virus zu infizieren, um als genesen zu gelten oder Testnachweise zu fälschen, was nicht zu befürworten ist".

Angst vor Nebenwirkungen

Andere wiederum lehnten schlicht diese "Form einer Impfpflicht" ab: sei es, weil junge Menschen "nur in seltensten Fällen" schwer erkrankten oder eben Angst vor Nebenwirkungen hätten. Argumentiert wird ferner, dass selbst Geimpfte das Coronavirus weiter verbreiten können. Wenigstens selbst vor Ort durchgeführte Schnelltests sollten daher akzeptiert werden. Die erkennt die JLU indes nicht an. Und erteilt zudem der Finanzierung aller anderen Corona-Tests wiederholt eine klare Absage: "Wir sind allen Lehrenden und Beschäftigten, die in den vergangenen drei Ausnahmesemestern mit großem Aufwand auf Online-Veranstaltungen umgestellt und auch organisatorisch Herausragendes geleistet haben, sehr dankbar. Einen zusätzlichen Aufwand durch eigene Test-Infrastrukturen bei gleichzeitigem 3G-Standard im Wintersemester 2021/22 wäre nicht leistbar", so Charlotte Brückner-Ihl. Dabei orientiere sich die Universität an den Vorgaben des Landes Hessen.

Für bestimmte Gruppen, etwa internationale Studierende, die keinen in der Europäischen Union anerkannten Impfstoff erhalten haben, seien Corona-Tests auch künftig kostenlos erhältlich, listet Volker Schmidt auf. "Das gilt ebenfalls für Schwangere und für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen konnten oder können." Das Ministerium habe zudem im Dialog mit den Hochschulen nun noch Studierende, die beispielsweise ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland verbracht haben und sich dort nicht impfen lassen konnten, "als Gruppe identifiziert, die für eine Übergangszeit kostenlose Tests braucht".