Pfandsystem gegen "Scherbenmeer" vor JLU Gießen

Ärgerliche Überreste: Das Stupa der JLU möchte ein Konzept für "studentische Nutzung" des Uniplatzes erarbeiten.

GIESSEN - Nach der ausgeuferten Partynacht auf dem Platz vor dem Unihauptgebäude hat sich nun auch das Studierendenparlament (Stupa) der Justus-Liebig-Universität (JLU) mit dem Vorfall und den verhängten Maßnahmen beschäftigt. Stupa-Präsident Fabian Mirold-Stroh stellte zu Beginn der jüngsten Sitzung klar, dass die Zustände so nicht hinnehmbar seien. "Wir müssen darüber diskutieren, wie wir die Sache als Studierendenschaft wahrnehmen wollen und was wir aktiv tun können", so der 25-Jährige.

Das Problem mit feiernden Menschen auf dem Univorplatz ist kein neues Phänomen, sondern bereits seit einiger Zeit bekannt. Die gewählten Vertreter der Studierendenschaft fühlen sich jedoch angesichts der Restriktionen nach dem vergangenen Samstag übergangen. "Die Vertreter der Studierendenschaft hätten miteingebunden werden sollen", kritisiert Vizepräsident Michael Emig von den "Jusos". Er habe kein Verständnis für die Ereignisse und setzt auf Lösungsansätze für die Zukunft. Das unterstützt auch Emely Green von "UniGrün". "Wir müssen uns als Studis eine Meinung bilden. Es ist sehr schwierig, was da passiert ist, denn die Studierenden wollen den Freiraum am Vorplatz behalten und auch nutzen." Sie schlägt vor, eine gemeinsame Nutzung der Fläche zu diskutieren. Ein Gespräch zwischen der Stadt, der Universität, den Studierenden und den Anwohnern soll Klarheit schaffen, wie es weitergehe.

Kira Herbert von den "Jusos" plädiert dafür, dass die Studierendenschaft eine aktive Rolle im Diskurs einnehmen soll. "Wir nehmen die Verantwortung an und wollen Gesprächsangebote machen", so Herbert. Die bisherigen Sicherheitskonzepte findet sie, auch im Hinblick auf die momentane Polizeipräsenz vor Ort, "ineffektiv". Die Eskalation sei der Inzidenz geschuldet, da für die meisten Studierenden zum Feiern momentan nur ein sehr begrenzter Raum zur Verfügung steht. Ebenfalls thematisiert: Das "Scherbenmeer", das von den Feiernden hinterlassen wurde. "Der lokale Kiosk könnte ein Pfandsystem etablieren, wo das Pfand bei Rückgabe höher ist. Zumindest höher als die popeligen acht Cent, die es bis jetzt gibt", meint Max Voigt von "UniGrün". Für die Liberale Hochschulgruppe (LHG) sind sowohl die Zustände wie auch das Vorgehen der Stadt bedauerlich, betont Jan-Lukas Gescher. Es müsse ein Bewusstsein für die Situation geschaffen werden. Damit soll vermieden werden, dass das Problem am Unihauptgebäude an einen anderen Ort verdrängt werde.

In seiner Stellungnahme wird der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) sehr deutlich. Die Zustände auf dem Vorplatz seien schon lange bekannt, unternehmen würde die Stadt dagegen jedoch so gut wie gar nichts. Dass die Situation derartig eskaliert sei, läge an der entspannteren pandemischen Lage nach einem monatelangen Lockdown. Die Folgemaßnahmen nach der Partynacht lehne der Asta klar ab. "Verbote und repressive polizeiliche Maßnahmen, wie sie die Stadt und die Uni Gießen nun ankündigen, werden diese Bestrebungen nicht ausbremsen", heißt es in der Stellungnahme. "Die angekündigte verstärkte Überwachung und immense Polizeipräsenz sowie die aktuell zu prüfende Sperrung des gesamten Platzes lehnen wir entschieden ab", so der Asta weiter. Der Freiraum vor dem Uni-Hauptgebäude müsse unbedingt erhalten bleiben, da es immer weniger Alternativen gebe.

Klare Forderungen stellen das Studierendenparlament und der Asta in Richtung der Stadt und vor allem der JLU. Die Universität dürfe nicht zu einer "anonymen, rein leistungsgetriebenen Lernfabrik" werden, nachdem die Studierenden drei Semester im Homeoffice verbrachten. "Das Studierendenparlament fordert hiermit die Justus-Liebig-Universität und die Stadt Gießen dazu auf, in den kommenden Tagen und Wochen Gespräche mit betroffenen Akteuren aufzunehmen", heißt es abschließend. Das Stupa verlange einen gemeinsamen Dialog und möchte ein Konzept zur studentischen Nutzung des Platzes erarbeiten, um die Probleme langfristig zu lösen. "Wir sind bereit, eigene Verantwortung zu übernehmen. Wir hoffen, dass die Stadt und die Uni das auch so wahrnehmen", betont Fabian Mirold-Stroh.