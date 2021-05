Pfingsten in Gießen: Gottesdienste in Präsenz und im Netz

Beim Ökumenischen Gottesdienst des Evangelischen und des Katholischen Dekanats hat der theologische Nachwuchs das Wort. Foto: Hartmann

GIESSEN - Gießen (red). Noch können die christlichen Gemeinden der unterschiedlichen Konfessionen aus Gießen und dem Umland wegen der Corona-Pandemie nicht wieder auf den Schiffenberg zum gemeinsamen Pfingstgottesdienst einladen. Bis 2019 haben mitunter über 900 Menschen jährlich gemeinsam gefeiert. "Digital und dezentral zu feiern", so lautet für den evangelischen Dekan André Witte-Karp die Devise für das ökumenische Miteinander in diesem Jahr. So feiern das Evangelische und das Katholische Dekanat feiern am Pfingstmontag in diesem Jahr im Internet einen gemeinsamen Gottesdienst: Anstelle des traditionellen Schiffenberg-Gottesdienstes stellen sie ein Video ins Netz.

Die gemeinsamen Pfingstgottesdienste haben in über 20 Jahren Christen aller Konfessionen zusammengeführt, betont der katholische Dekan Hans-Joachim Wahl. "Wir feiern Pfingsten, was sich aus der einen Taufe ergibt, dass wir als Christen zusammengehören in unserer Vielfalt und mit unseren verschiedenen Traditionen." Aufgezeichnet wurde der Video-Gottesdienst an der Basilika auf dem Schiffenberg und vor allem in der nahen Hausener Kirche. "In dem Videogottesdienst hat die junge Generation das Wort", so Witte-Karp. Vikarinnen und Vikare, also Pfarrer in der Ausbildung, aus dem Evangelischen Dekanat und die Dekanatsjugendreferentin aus dem katholischen Dekanat stellen ihre "Kirche von morgen" vor. In ihren "pfingstlichen Aufbruchsmut" nehmen sie auch die Musik des Saxophon-Quartetts ParaVos mit hinein. Der Video-Gottesdienst ist bereits ab Samstagabend auf dem YouTube-Kanal "Giessen Evangelisch" abrufbar und auf den Internetseiten giessen-evangelisch.de sowie bistummainz.de/dekanat/giessen verlinkt.

Nach der coronabedingten Pause finden in der Gesamtkirchengemeinde Gießen-Nord ab dem kommenden Sonntag die regelmäßigen Gottesdienste wieder statt. Für den Pfingstsonntag (10 Uhr) lädt sie zu einem Open-Air-Gottesdienst für Menschen aller Generationen auf das Außengelände des Thomaszentrums (Röderring 30a) ein. Eine vorherige Anmeldung über die Homepage der Gemeinde (evangelisch-giessen-nord.de) oder telefonisch unter 0641-9502083 ist unbedingt erforderlich. Der Gottesdienst findet auch bei schlechtem Wetter unter freiem Himmel statt.

Der Kirchenvorstand der Johannesgemeinde hat beschlossen, wieder Präsenzgottesdienste zu feiern - mit allen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen.

Für Pfingstsonntag ist ein gemeinsamer Online-Gottesdienst der Lukas- und Johannesgemeinde aus der Johanneskirche mit Pfarrer Matthias Weidenhagen und Pfarrer Michael Paul geplant, doch an Pfingstmontag (24. Mai) wird ab 10 Uhr ein Präsenz-Gottesdienst in der Johanneskirche mit Pfarrer Michael Paul stattfinden. Am Sonntag, 30. Mai, hält Jens Pracht um 19 Uhr einen Abend-Gottesdienst. Für alle Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung notwendig, nähere Informationen sind auf der Homepage der Johannesgemeinde (www.johannesgemeinde.giessen.de) zu finden. Man kann sich auch während der Bürozeiten unter 0641/72114 im Gemeindebüro anmelden (Montag, Mittwoch, Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Zum interkulturellen Pfingstfest lädt die St. Thomas-Morus-Gemeinde ein. Bereits zum dritten Mal findet der gemeinsame Pfingstgottesdienst mit den Schwestern und Brüdern der "Abune Aregawi"-Gemeinde am Sonntag um 18.30 Uhr statt, denn seit 2015 ist die St. Thomas Morus Simultankirche und beherbergt neben der katholischen auch die eritreisch-orthodoxe Gemeinde. Zelebrant ist Pfarrer und Klinikseelsorger Matthias Schmid.

Musikalische Brücken wird das Trio "Aman Aman" an Pfingstmontag auf dem Kirchplatz bauern. Ab 16 Uhr erklingen türkische, arabische, spanische und sephardische Lieder und Melodien, Cantigas aus dem Mittelalter, sowie neue eigene Kompositionen. Zu beiden Veranstaltungen ist eine Anmeldung über die Homepage www.kulturkirchegiessen. de notwendig.