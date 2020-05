Pfingstgottesdienste in Gießen unter strengen Schutzauflagen

Desinfektionsmittel statt Weihwasser: Gottesdienste stehen in Corona-Zeiten unter besonderen Vorzeichen. Symbolfoto: EKHN

Gießen (mh). Am Pfingstwochenende feiern viele Christen in Gießen wieder Gottesdienst. Allerdings gelten in evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemeinden strenge Regeln. Ansteckungen mit dem Corona-Virus sind hier seit der Wiederaufnahme von Gottesdiensten Anfang Mai keine aufgetreten. Nach den kürzlich bekannt gewordenen Corona-Infektionen in einer freikirchlichen Gemeinde in Frankfurt, waren Zweifel aufgekommen, ob die Ansteckungsgefahr zu groß sei. Deshalb weisen alle Gemeinden auf ihre Sicherheitskonzepte hin. Dazu gehören unter anderem das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen, die Verwendung von Desinfektionsmittel, Einhalten des Sicherheitsabstands von 1,5 bis 2 m, gute Belüftung der Räume, das Führen von Teilnehmerlisten sowie der Verzicht auf Gesang. Auch ist die Zahl der Teilnehmenden jeweils klar begrenzt.

Maskenpflicht

Das Evangelische Dekanat Gießen weist darauf hin, dass Gottesdienstbesucher Namen und eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in den jeweiligen Gemeinden hinterlassen müssen. Damit sollen mögliche Infektionsketten von den Gesundheitsämtern schnell aufgespürt werden können. Einige Gemeinden nehmen diese Daten vor Ort auf, andere bitten deshalb um Voranmeldung. Auch sonst gelten die oben genannten strengen Regeln der Sicherheitskonzepte, deren Einhaltung von ehrenamtlichen Ordnern am Sonntagmorgen garantiert wird. Beim Betreten und Verlassen der Kirche wird darauf geachtet, dass sich keine Menschentrauben bilden, sondern Abstand gehalten wird. Besucher werden gebeten, sich zügig zu den markierten Plätzen zu begeben. Beieinander sitzen dürfen nur Menschen, die im gleichen Haushalt leben. In den Schutzkonzepten der meisten Kirchengemeinden ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen während der gesamten Gottesdienstfeier verpflichtend. In allen anderen Fällen gilt die dringende Bitte von Matthias Hartmann vom Evangelischen Dekanat: "Wir empfehlen, auch während des Gottesdienstes die Masken zu tragen, selbst wenn überall auf den gemeinsamen Gesang verzichtet wird. Denn bislang gilt die Vermutung, dass beim Sprechen und besonders beim Singen sich Corona-Viren über Speicheltröpfchen leicht verbreiten können."

Mit Bedauern haben Evangelisches und Katholisches Dekanat auch den traditionellen Ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag an der Basilika auf dem Schiffenberg wegen des geltenden Verbots von Großveranstaltungen abgesagt. In den letzten Jahren besuchten fast 1000 evangelische, katholische und orthodoxe Christen den Gottesdienst. Und doch wird auch von evangelischen Gemeinden unter freiem Himmel gefeiert. "Wir laden am Pfingstmontag ein zum Wandergottesdienst, der um 10 Uhr an der Kapelle auf dem Alten Friedhof beginnt und an der Andreaskirche endet", kündigt Pfarrer Gabriel Brand für die Gießener Ost-Gemeinden an. Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, ist der Ablauf mit dem Gesundheitsamt abgesprochen. Auch das Ordnungsamt wurde informiert.

Wandergottesdienst

Weil in der kleinen Kapelle auf dem Alten Friedhof derzeit nicht ohne Risiko gefeiert werden kann, wird es außerdem am Pfingstsonntag auf der Website luthergemeinde-giessen.de einen Online-Gottesdienst geben. Auch in die Pankratiuskapelle wird vorläufig nicht einladen. "Dem Kirchenvorstand fällt es schwer, zu restriktiven Gottesdiensten einladen zu müssen, die von Anordnungen, Überwachung, ja gar Zurückweisungen von Besuchern geprägt werden", erklärt Pfarrer Peter Ohl die Haltung der Pankratiusgemeinde. "Bei weiteren Lockerungen wird neu entschieden."

In welchen evangelischen Kirchen Gottesdienst gefeiert wird, findet sich im Internet auf giessen-evangelisch.de oder in der Anzeige "Kirchliche Nachrichten" in dieser Zeitung.

Mit desinfizierten Händen

In den katholischen Gemeinden in Gießen gibt es ebenfalls strenge Sicherheitskonzepte, sagt Dekan Hans-Joachim Wahl, Pfarrer der Gemeinden St. Bonifatius und St. Thomas Morus. Die angemeldeten und registrierten Teilnehmer werden aufgefordert, beim Betreten oder Verlassen der Kirchen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. "Wer dann seinen Platz mit großem Abstand zu den Nachbarn eingenommen hat, kann selbst entscheiden, ob er die Maske trägt oder abnimmt", so Dekan Wahl, der sich für die Eucharistie, das katholische Abendmahl, besonders vorbereitet. "Vor und nach der Kommunionspendung an die Gläubigen werde ich mir gründlich und für alle sichtbar die Hände desinfizieren." Einen Gesichtsschutz werde er dabei aber nicht tragen, denn nach den einleitenden Worten geschieht die Austeilung der Kommunion wortlos. Die sich zum Empfang der Kommunion sammelnden Menschen stehen an sichtbar gekennzeichneten Markierungen weit auseinander.

Ein bisschen anders geht es beim großen katholischen Autokino-Gottesdienst am Pfingstmontag zu. Hier sitzen die meisten Besucher im geschlossenen Wagen. Allerdings sind die Plätze für Pkw begrenzt, zudem ist auch hier eine Anmeldung per E-Mail unter Angabe von Namen, Personenzahl im Auto und Anzahl der Kinder an dekanat.giessen@bistum-mainz.de notwendig. Anschließend erhält man ein Ticket.

"Man kann aber auch ohne Ticket am Gottesdienst teilnehmen, allerdings sichert es einen der limitierten Autoplätze", erklärt Alexandra Haustein vom Katholischen Dekanat und weist außerdem auf die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften hin. Auf dem Gelände ist es nicht möglich, das Auto zu verlassen, außer für den Besuch der sanitären Einrichtung. "Wir feiern den Gottesdienst live auf der Bühne und übertragen diesen auf eine 25 Quadratmeter große LED-Leinwand. Der Ton wird direkt per UKW-Sender in die Autoradios übertragen", so Alexandra Haustein. Auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Baptisten) in Gießen hat ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt. Kommen üblicherweise bis zu 300 Menschen aus Gießen und Umgebung zum Gottesdienst, können jetzt nur 75 Personen teilnehmen, erläutert Pastor Thorsten Lehr. "Wir empfehlen den Älteren und Familien mit kleinen Kindern, den Gottesdienst im Internet-Live-Stream zu Hause mitzufeiern." Wer zum Gottesdienst in den Saal in der Marburger Straße kommen mag, muss sich über die Internetseite efg-giessen.de oder telefonisch über das Gemeindebüro (0641/9303706) anmelden.

Unterstützung bei der Konzeption der Sicherheitsvorkehrungen hat die Gemeinde von ihrem Dachverband, dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, erhalten. Diesem gehört übrigens die überwiegend von russisch-stämmigen Baptisten getragene Gemeinde in Frankfurt nicht an. "Wir mussten aber auch selbstständig auf die im Land Hessen geltenden, besonderen gesetzlichen Regelungen achten und sie noch für uns anpassen." So hat Pastor Lehr beispielsweise in den Richtlinien nachgeschaut, welche Möglichkeiten Musikschulen für ihre Arbeit haben, um so den Rahmen für die Musikgruppe der Gemeinde abzustecken. "Einzig die Band spielt und singt. Die Gemeinde kann die Texte auf sich wirken lassen."

Box für Adresskarten

Die Freie evangelische Gemeinde in der Talstraße betont die Gemeinschaft auf beiden Ebenen, dem Miteinander im Gemeindezentrum wie vor dem Computerbildschirm beim Livestream. Wer vor Ort dabei sein will, wird gebeten frühzeitig zu kommen, Einlass ist bereits 45 Minuten vor Beginn. Wer nicht pünktlich ist, kann nicht in den Saal eingelassen werden, heißt es auf der Internetseite. Dort wird extra darauf hingewiesen: "Wer sich krank fühlt (Erkältungssymptome), den bitten wir, nicht zu kommen, sondern den Gottesdienst im Internet zu verfolgen." Um Misstrauen oder Sorgen um registrierte Daten entgegenzuwirken, hat sich die Gemeinde etwas Besonderes ausgedacht: "Am Ausgang wirft jeder die Adresskarte in eine Box. Diese Box wird verschlossen vier Wochen aufbewahrt.

Die Adresskarten werden danach vollständig vernichtet. Nur im Infektionsfall werden Informationen an die Gesundheitsbehörden weitergegeben."